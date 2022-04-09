歐洲聯盟（EU）執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）4月8日抵達烏克蘭首都基輔（Kyiv），她對現場媒體記者表示，此行將向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）傳達一個關鍵訊息，烏克蘭「將踏上加入歐盟之路」，目標是在今年夏天向歐盟理事會提出烏克蘭的加入申請。

范德賴恩帶了一份加入歐盟必填的調查問卷給澤倫斯基。她表示，「在這個信封裡，裝有邁向歐盟成員資格的重要一步。這份調查問卷是我們在接下來幾周展開討論的基礎，也是您邁向歐洲和歐盟之路的起點。」

據外媒報導，范德賴恩在與烏克蘭總統澤倫斯基聯合召開的記者會上說，「俄羅斯將在經濟、金融與科技上走向衰敗，而烏克蘭正朝進入歐洲的未來邁進。」

范德賴恩並譴責在基輔近郊布查鎮（Bucha）殺害平民的慘案，及稍早烏東克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站遭遇火箭攻擊造成數十人死亡的事件「駭人聽聞」。她表示，歐盟正在動用經濟權力，讓俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）付出非常、非常沉重的代價。

澤倫斯基說，俄羅斯從烏克蘭奪走許多領土、人命，我們可以重新奪回土地，但卻無法讓民眾死而復生，「俄羅斯需要對這一切負起責任」。

俄羅斯入侵烏克蘭，是二戰以來單一歐洲國家面臨的最嚴重攻擊。不僅顛覆歐洲的安全秩序，同時促使各成員國重新思考歐盟的經濟、國防和能源政策，以及該組織所代表的意義。

一般加入歐盟的程序通常需花費數年時間，且準會員國需符合嚴格標準，包括經濟穩定、根除貪腐與尊重自由人權等。澤倫斯基在2019年當選總統後訪問布魯塞爾，就曾表達烏克蘭希望加入歐盟。