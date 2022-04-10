英國首相強生（Boris Johnson）9日意外造訪烏克蘭首都基輔（Kyiv），成為最新一位造訪基輔的歐洲領袖，他承諾英國將會運送價值1億英鎊（1.3億美元）高級軍事裝備給烏克蘭武裝部隊。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）8日才訪問基輔，並送上澤倫斯基一份加入歐盟必填的問卷。主管歐洲及歐洲－大西洋區域整合事務的烏克蘭副總理斯特法尼希納（Olga Stefanishyna）推文表示，她預期烏克蘭在6月將可獲得歐洲聯盟入會候選資格。

在烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）辦公室公布的影片中，澤倫斯基與強生步行在基輔市中心，他們從基輔主要街道赫雷夏蒂克街（Kreshchatyk）走到獨立廣場（Maidan），也就是烏克蘭人2014年推翻親莫斯科政府的革命發生地。身旁圍繞的似乎是狙擊手，顯示維安高度戒備。

強生表示，「俄羅斯人認為幾天就可以拿下烏克蘭，只要幾個小時，基輔就會落入烏克蘭敵人手。他們大錯特錯。」他盛讚澤倫斯基的「英勇」幫助烏克蘭抵擋了俄羅斯攻勢。

強生並指出，在烏國布查（Bucha）與伊爾平（Irpin）等多座城鎮發現平民屍體，俄羅斯總統普丁的所作所為是戰爭罪，「永久玷污」了俄羅斯的名聲。

強生也在推特發文表示，「今天我在基輔會晤我的友人澤倫斯基總統，展現我們對烏克蘭人民的堅定支持。我們正著手擬定新的金融和軍事援助方案，這是我們全力協助他的國家奮力對抗俄羅斯野蠻侵略的明證。」

這項援助方案包括星光防空飛彈（Starstreak）、800枚反戰車飛彈以及其他精準武器彈藥。此外，英國還將提供烏克蘭120部裝甲車輛以及新反艦飛彈系統。