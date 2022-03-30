詹文聲台語薪傳賞公開徵求2022候選人

旅美詹文聲教授是台南成功大學工程科學系第一屆畢業生，是美國德州大學阿靈頓校區ê教授。2017年過身ê時，家屬有捐款成立「台語文基金」，獎勵台灣中小學資深優秀台語老師，促進台語永續發展，並交由「台灣羅馬字協會」 kap 「成大台文系」共同規劃執行。

參選條件：

A.長期從事台語文ê事工，像教育、研究、創作、出版ia̍h-sī推sak，上少有滿6冬ê時間。 現職學校教師優先錄取。

B.支持用「台語」á-sī「台灣話」ê族語名稱，反對用「閩南語」á-sī「福佬話」hit-khoán無台灣主體性ê歧視用語。

C.支持使用「台灣字」，就是台灣傳統「白話字」。

D.支持台語文ê書寫終其尾ài羅馬字化。漢羅lām寫是過渡性ê用法。

E. 入選者頒發NT20,000獎金kap賞狀1張。

F. 會當推薦別人、mā thang自我推薦。

相關資料訊息kap 報名表格請來「台灣羅馬字協會」網站： http://www.tlh.org.tw/

徵選期間：今仔日開始到2022年11月30止。

一律通訊報名寄Email：tlhemail@gmail.com

頒獎時間：經過審查委員審查入選者，本會ē通知請親身出席，tī 2023年1月本會會員大會公開頒獎表揚。