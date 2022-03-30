旅美詹文聲教授是台南成功大學工程科學系第一屆畢業生，是美國德州大學阿靈頓校區ê教授。2017年過身ê時，家屬有捐款成立「台語文基金」，獎勵台灣中小學資深優秀台語老師，促進台語永續發展，並交由「台灣羅馬字協會」 kap 「成大台文系」共同規劃執行。
參選條件：
A.長期從事台語文ê事工，像教育、研究、創作、出版ia̍h-sī推sak，上少有滿6冬ê時間。 現職學校教師優先錄取。
B.支持用「台語」á-sī「台灣話」ê族語名稱，反對用「閩南語」á-sī「福佬話」hit-khoán無台灣主體性ê歧視用語。
C.支持使用「台灣字」，就是台灣傳統「白話字」。
D.支持台語文ê書寫終其尾ài羅馬字化。漢羅lām寫是過渡性ê用法。
E. 入選者頒發NT20,000獎金kap賞狀1張。
F. 會當推薦別人、mā thang自我推薦。
相關資料訊息kap 報名表格請來「台灣羅馬字協會」網站： http://www.tlh.org.tw/
徵選期間：今仔日開始到2022年11月30止。
一律通訊報名寄Email：tlhemail@gmail.com
頒獎時間：經過審查委員審查入選者，本會ē通知請親身出席，tī 2023年1月本會會員大會公開頒獎表揚。
詹文聲教授台語薪傳賞施行細則
2019.3.17 TLH
1.Chit-ê si-hêng sè-chek sī kin-kù Chiam Bûn-seng Kàu-siū Tâi-gí-bûn Ki-kim Koán-lí Pān-hoat kap Chiam Bûn-seng Kàu-siū Tâi-gí Sin-thoân-siúⁿ pān-hoat ê kui-tēng lâi chè-tēng.Chit-ê施行細則是根據詹文聲教授台語文基金管理辦法kap詹文聲教授台語薪傳賞辦法ê規定來制定。
2.Phêng-sím Jîn-oân評審人員:Iû pún-hōe lí-sū-tiúⁿ thê-miâ, lí-sū-hōe tông-ì, iau-chhiáⁿ choan-ka, ha̍k-chiá 5-7 lâng cho͘-sêng phêng-sím sió-cho͘.
由本會理事長提名，理事會同意，邀請專家學者5-7人組成評審小組。
3.Phêng-hun piau-chún評審標準:Phêng-sím sió-cho͘ kin-kù hāu-soán-jîn kò-jîn sū-chek ê éng-hióng-le̍k, tiōng-iàu-sèng, chhî-sio̍k-sèng, chhòng-sin-sèng kap te̍k-sek chìn-hêng phêng-soán.
評審小組根據候選人個人事蹟ê影響力、重要性、持續性、創新性kap特色進行評審。
4.Pan-chióng Tián-lé頒獎典禮:Iû pún-hōe pān-hoat siúⁿ-kim, siúⁿ-pâi, siúⁿ-chn̄g kó͘-lē.
由本會頒發賞金、賞牌、賞狀鼓勵。
Iû pún-hōe soán-tēng ji̍t-kî kong-khai pān-lí, tī ‘Sè-kài Tâi-gí Bûn-hòa-iâⁿ ‘ (7--goe̍h) kí-pān chò goân-chek.
由本會選定日期公開辦理，tī “世界台語文化營”（7月）舉辦做原則。