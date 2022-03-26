早期，清帝國治理台灣212年，台灣處於尚未開發狀態，很多物品的輸送，必須靠人力，遇到南北貨物來往，則以海運為主，所以，產生了一府「台南」，二鹿「鹿港」，三艋舺「萬華」的稱號，這三地剛好是南中北三個通商口，但是，還有一個通商口在苗栗，就少人知道，這個通商口在通霄，剛好是南勢溪的出口，此地在早期是南部海鹽北運的口岸。

過去，我曾經介紹過北部海邊的金山到士林的「魚路」，魚路是早期北部海產進入台北的通道，清晨挑夫從金山出發，抵達士林時候剛好是晚上，魚路終點在士林慈祐宮，如今就是有名的士林夜市，因為挑夫擺攤時間是晚上，所以過去稱為「鬼市」，現在，再介紹另一條「挑鹽古道」。

「挑鹽古道」，在苗栗通霄到銅鑼，越過五百公尺高的虎頭山，全長4公里，上坡台階1237台階，目前，通霄的台鹽精製鹽場的所在地，就是古時候，南鹽北送的曬鹽場集散中心「鹽館埔」，早期，台灣北部並沒有鹽場，多數的食鹽，必須從台南的七股鹽場運送到北部，這些海鹽曬好之後，經由海運抵達南勢溪口，用牛車送到鹽館埔置放之後，然後由挑夫把海鹽運往山後的銅鑼、三義、苑裡等地，因為牛車無法通行的山區，就必須靠人力挑夫運送，所以，形成這條挑鹽的古道，古道經過虎頭崁，大興禪寺，九華村，最後到達銅鑼、苑裡、三義，這條古道開始建於道光年間，同治年間又修築一次。

西部鐵路通車後，古道已經被荒草淹沒，如今成為民眾旅行步道，因為苗栗38鄉道把古道切割成上下兩段，步道進口剛好是飛牛牧場，想要重溫歷史的人，也可以到此一遊，苗栗是客家聚落，山間植被以桐花居多，如果遇到桐花盛開季節，行走其間，可以聞到桐花香氣，也可以令人心曠神怡。



苗栗通霄挑鹽古道，越過五百公尺高的虎頭山，全長4公里，上坡台階1237台階。示意圖／擷自苗栗縣政府文化觀光旅遊網