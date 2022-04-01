賴清德副總統今（1）日上午出席「高雄市立高雄高級中學100周年校慶慶祝大會」，期勉雄中學子持續秉持自強不息、實事求是、精益求精的雄中精神，追逐夢想。賴清徳在雄中百年校慶大會後，步行至雄中校內228紀念牆聽取歷史背景介紹，隨後也為該校第七棟教學大樓揭牌並進行百年植樹活動。

二二八事件發生時，雄中、雄工、雄商和雄女的學生集結於1947年3月4日成立自衛隊維持學校附近治安，以雄中為臨時收容所，介入並保護生命遭威脅的民眾。高雄要塞司令彭孟緝3月7日下令以迫擊砲開火，雄中牆面至今彈孔仍在，紅樓牆面成為二二八歷史場域。雄中也是全台唯一遭受軍隊攻擊的學校。

賴清徳今致詞時表示，欣逢雄中慶祝百年校慶，他非常榮幸能夠受邀見證這歷史性的時刻，與大家一起分享雄中的驕傲跟喜悅。「十年樹木、百年樹人」！他代表蔡總統感謝雄中百年來的校長及老師，一棒接一棒、春風化雨，為國家作育無數英才，在國內、在海外，在臺灣每一個角落，在各個不同領域，為國家做出非常具體的貢獻。

他並推崇肯定雄中校友表現傑出，高雄市陳其邁市長、立法委員許智傑及雄中校長莊福泰都是該校72級畢業生。另外，雄中在醫界的傑出校友有高雄長庚醫院前院長、國際級器官移植權威陳肇隆醫師，在科技界的傑出校友有聯發科蔡明介董事長與國巨陳泰銘董事長。在藝文界有羅大佑，在體育界則有莊智淵、戴資穎等。他們在不同的領域都有傑出的表現，之所以成功，並非從未受過挑戰或遇到困難，而是秉持自強不息、實事求是、精益求精的雄中精神。

他告訴現場的雄中同學，大家是數位的原生代，在數位的環境中出生、長大，未來在全新的智慧新時代，如果想要占有一席之地、追逐夢想，這些校友成功的精神，可以做為大家學習的榜樣。因此，他期勉同學們持續秉持雄中精神，相信一定可以讓大家事半功倍。

此外，賴清德提到，這次COVID-19侵襲全世界已經2年多，全球超過4億多人染疫，不幸身亡者超過600多萬人。他也非常感謝全台灣人民共同響應支持政府防疫政策。特別是在疫情中爆發之初，時任行政院副院長的陳其邁市長成功地超前佈署，打下了防疫基礎，值得肯定。對於高雄市民、立委及議會的大力支持，副總統也表達感謝之意。

副總統說，疫情還沒有結束，防疫工作仍然需要大家繼續努力。最近韓國一天有幾十萬人確診，香港及中國沿海的疫情也仍然十分嚴重。目前臺灣第一劑疫苗覆蓋率約為83%，第二劑疫苗覆蓋率約為78%，第3劑比較少，只有將近5成而已，而且75歲以上的長輩施打率較低。他呼籲國人響應政府的防疫政策，除了遵守公共衛生的防疫措施以外，還沒有施打疫苗的民眾也要儘快施打。大家團結一致，才能讓國家更安全，國人更健康。

雄中百年校慶，最後先播放日治時期校歌隨後全體大合唱當前校歌，賴清德也再度祝福雄中生日快樂，迎接更燦爛光輝的百年。