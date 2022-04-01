新聞標題【民報】【影音】肯定雄中精神！百年校慶/賴清德致詞Ⅹ訪視紅樓228紀念牆…
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【影音】肯定雄中精神！百年校慶/賴清德致詞Ⅹ訪視紅樓228紀念牆…

 2022-04-01 15:17
副總統賴清德在雄中百年校慶致詞肯定雄中百年作育無數英才　期勉同學持續秉持雄中精神。會後步行至雄中校內228紀念牆聽取歷史背景介紹，隨後也為該校第七棟教學大樓揭牌並進行百年植樹活動。(圖/陳俊廷)
副總統賴清德在雄中百年校慶致詞肯定雄中百年作育無數英才　期勉同學持續秉持雄中精神。會後步行至雄中校內228紀念牆聽取歷史背景介紹，隨後也為該校第七棟教學大樓揭牌並進行百年植樹活動。(圖/陳俊廷)

賴清德副總統今（1）日上午出席「高雄市立高雄高級中學100周年校慶慶祝大會」，期勉雄中學子持續秉持自強不息、實事求是、精益求精的雄中精神，追逐夢想。賴清徳在雄中百年校慶大會後，步行至雄中校內228紀念牆聽取歷史背景介紹，隨後也為該校第七棟教學大樓揭牌並進行百年植樹活動。

二二八事件發生時，雄中、雄工、雄商和雄女的學生集結於1947年3月4日成立自衛隊維持學校附近治安，以雄中為臨時收容所，介入並保護生命遭威脅的民眾。高雄要塞司令彭孟緝3月7日下令以迫擊砲開火，雄中牆面至今彈孔仍在，紅樓牆面成為二二八歷史場域。雄中也是全台唯一遭受軍隊攻擊的學校。

賴清徳今致詞時表示，欣逢雄中慶祝百年校慶，他非常榮幸能夠受邀見證這歷史性的時刻，與大家一起分享雄中的驕傲跟喜悅。「十年樹木、百年樹人」！他代表蔡總統感謝雄中百年來的校長及老師，一棒接一棒、春風化雨，為國家作育無數英才，在國內、在海外，在臺灣每一個角落，在各個不同領域，為國家做出非常具體的貢獻。

他並推崇肯定雄中校友表現傑出，高雄市陳其邁市長、立法委員許智傑及雄中校長莊福泰都是該校72級畢業生。另外，雄中在醫界的傑出校友有高雄長庚醫院前院長國際級器官移植權威陳肇隆醫師，在科技界的傑出校友有聯發科蔡明介董事長與國巨陳泰銘董事長。在藝文界有羅大佑，在體育界則有莊智淵、戴資穎等。他們在不同的領域都有傑出的表現，之所以成功，並非從未受過挑戰或遇到困難，而是秉持自強不息、實事求是、精益求精的雄中精神。

他告訴現場的雄中同學，大家是數位的原生代，在數位的環境中出生、長大，未來在全新的智慧新時代，如果想要占有一席之地、追逐夢想，這些校友成功的精神，可以做為大家學習的榜樣。因此，他期勉同學們持續秉持雄中精神，相信一定可以讓大家事半功倍。

此外，賴清德提到，這次COVID-19侵襲全世界已經2年多，全球超過4億多人染疫，不幸身亡者超過600多萬人。他也非常感謝全台灣人民共同響應支持政府防疫政策。特別是在疫情中爆發之初，時任行政院副院長的陳其邁市長成功地超前佈署，打下了防疫基礎，值得肯定。對於高雄市民、立委及議會的大力支持，副總統也表達感謝之意。

副總統說，疫情還沒有結束，防疫工作仍然需要大家繼續努力。最近韓國一天有幾十萬人確診，香港及中國沿海的疫情也仍然十分嚴重。目前臺灣第一劑疫苗覆蓋率約為83%，第二劑疫苗覆蓋率約為78%，第3劑比較少，只有將近5成而已，而且75歲以上的長輩施打率較低。他呼籲國人響應政府的防疫政策，除了遵守公共衛生的防疫措施以外，還沒有施打疫苗的民眾也要儘快施打。大家團結一致，才能讓國家更安全，國人更健康。

雄中百年校慶，最後先播放日治時期校歌隨後全體大合唱當前校歌，賴清德也再度祝福雄中生日快樂，迎接更燦爛光輝的百年。

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