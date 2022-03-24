衛武營國家藝術文化中心《波麗露在高雄》，由駐地藝術家周書毅編製，偕在地獨立舞者與左營高中舞蹈班學生，一起將舞蹈帶出場館，讓更多人有機會與現代舞不期而遇！

《波麗露在高雄》4月23日至6月26日啟程走訪高雄14個區域，帶來共28場現代舞演出，藉由自然光與當地的公共場域共構出獨一無二的表演場地，邀請大家一起隨著《波麗露》的旋律漫舞，一同感受用舞蹈在高雄旅行的美好！

衛武營藝術總監簡文彬表示:「衛武營之所以要在公共空間放一台鋼琴，就是讓藝術走出去，只要任何人碰到鋼琴，也會成為一秒的藝術家。而《波麗露在高雄》舞蹈旅行計畫也是這樣的概念，把表演藝術帶出去，讓平時沒有接觸藝術的人，有機會因遇到這次的演出而成為一秒的觀眾，以在高雄各區巡演的方式進行，把藝術開放與文化平權變成日常。《波麗露在高雄》有二段不同的旋律不斷反覆，跟此計畫中的舞蹈很像，不斷重複前進不斷擾動，將大家的情緒擾動起來，但音樂的最後一句是下沉的，如同結束之後又回到日常軌道上，縱使如此，《波麗露》的旋律與舞蹈已深印在心中。」

衛武營駐地藝術家周書毅提到「把藝術帶出去，把觀眾帶進劇場，是我來到高雄的初衷，希望能透過《波麗露在高雄》舞蹈旅行讓大眾更認識舞蹈，進而喜歡舞蹈。」此次，《波麗露在高雄》巡演除15位獨立舞者外，更邀請到左營高中舞蹈班共同合作，用「以舞入校」方式讓學生認識、學習現代舞，期望學生們在畢業離開家鄉前，能透過舞蹈旅行認識他們生長的這塊土地，將在地的能量延續下去。

周書毅深受法國作曲家拉威爾創作的《波麗露》舞曲啟發，感受其中反覆又精彩的樂章如同生活不斷重複的日常，而舞曲中逐漸增強的力度堅定表達持續向前的態度，更讓他體悟生命「活在當下」的重要性。2006年，周書毅以《波麗露》為配樂創作了《1875拉威爾與波麗露》舞作，並榮獲英國沙德勒之井(Sadler's Well's)劇院全球網路影片比賽首獎，回到臺灣後，周書毅帶領舞者們展開《1875拉威爾與波麗露》舞蹈旅行，走過14座城市60場的演出，期望成為民眾通往舞蹈之路的一扇門。

詳細演出時間及場地可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。