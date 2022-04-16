前外交官、時代力量台北市議員參選人劉仕傑15日在臉書發文，指自己收到士林地檢署的信函，證實化名「翁達瑞」的臉書帳號，真實本名正是外界之前所猜測的那位陳教授。圖/取自「翁達瑞」臉書

前外交官、時代力量台北市議員參選人劉仕傑15日在臉書發文，指自己收到士林地檢署的信函，證實化名「翁達瑞」的臉書帳號，真實本名正是外界之前所猜測的那位陳教授。

據《蘋果新聞網》報導，記者詢問劉仕傑，「翁達瑞」是否為先前資深媒體人彭文正所說的陳時奮，劉回應「是的」。

臉書追蹤人數2萬8,000餘人的「翁達瑞」，是近年來崛起諸多綠營匿名粉專、寫手其中之一。其在經歷欄表示曾任教於多所美國大學，時常在臉書發文討伐中國與民進黨政府的政敵。

去年本土疫情爆發期間，鴻海創辦人郭台銘買BNT疫苗屢遭阻礙時，翁曾表示要幫郭董上一堂法律課，讓翁聲名大噪。之後翁又因一首「塔綠班之歌」，卯上了「郭家軍」民眾黨立委高虹安，直指高的博士論文有問題，要求高的指導教授李傑出面說明。李傑聲明打臉後，翁不服氣表示將有進一步揭露，最後卻草草收場。

2020年4月，資深媒體人彭文正率先在直播節目《政經關不了》「起底」翁達瑞就是陳時奮，惟當時陳否認，翁也撰〈回應彭文正「起底」〉一文駁斥彭，文中更透露自己對陳時奮教授的高度推崇。也曾有網友到翁的臉書留言質疑其真實身分，翁則回覆「不告訴你」，並要網友提出證據。

據本報掌握，士林地檢署在劉仕傑提告後，為確認「翁達瑞」的真實身分，向翁曾投書的報社及智庫函詢其身分，二單位皆函覆翁就是陳時奮，並回覆翁提供的地址是在台北市大安區。

民進黨立委管碧玲在翁達瑞身分曝光後，臉書發文表示自己訪問了陳時奮的學生，陳的學生表示教授上課很風趣，與太太都是很溫暖實在的台灣人。管進一步表示自己常常閱讀翁達瑞的臉書貼文，覺得寫得很好。因為訪問到陳的學生，希望能分享，平衡「塔綠班」的負面標籤。

管碧玲臉書發文後，卻連綠營支持者也不買單，留言認為翁的言行已經過當。去年前桃園市議員王浩宇也曾呼籲社論要實名制，遭外界解讀就是衝著翁達瑞而來。顯然綠營內部對陳時奮時而過激的言論，存在不同的看法。

「翁達瑞」臉書則在今天上午10時左右以「只有翁達瑞才知道誰是翁達瑞」貼文回應劉仕傑。「翁達瑞」聲明，並未接獲檢方的傳票，所謂檢方確認翁達瑞的身份，而且是陳時奮，只是劉仕傑的一面之詞。事實上，除了他本人，沒有任何人可證實或否認翁達瑞就是陳時奮。針對外界的種種猜測，「我的立場沒改變：『如果翁達瑞不是陳時奮，我沒必要否認；如果翁達瑞是陳時奮，我也不會承認。』」