台灣NGO工作者李明哲因網路言論遭中國當局逮捕、判刑五年。李明哲14日服刑期滿出獄，今天上午搭乘的廈門航空MF887班機於10時22分返抵桃園國際機場，以專案方式進行COVID-19落地採檢。之後依照國內防疫規定進行10+7的檢疫隔離。

李明哲的妻子李凈瑜昨14日在臉書《尋找李明哲》發出聲明指出，一、根據媒體報導李明哲已經離開監獄正在回家的路上，但不知道其他更多細節。二、李明哲回國後將如同所有人一樣進行隔離防疫，無法在第一時間面對新聞媒體與朋友，請大家包涵諒解；三、倘若一切順利，我們將於完成所有隔離之後，正式舉行記者招待會。

李明哲於2017年3月19日從澳門入境中國，被迫失蹤。

同年3月29日，在台灣民間團體的施壓下，中國首度承認李明哲遭到中國政府關押；5月26日，中國才以「顛覆國家政權罪」，「正式」逮補李明哲；9月11日，中國湖南岳陽法庭開庭審判李明哲，起訴書內容全部皆是李明哲於2012-2013及2015年在台灣上網的言論。2017年11月28日，李明哲被判徒刑五年，褫奪公權二年，家屬收到赤山監獄通知可以每月探視一次，但其妻李凈瑜在2018年1月30日欲搭機前往探視，仍舊被拒，依照監獄規定所郵寄之冬天保暖衣物，也被監獄拒收。