民進黨高雄市議員初選，第八選區的新興、前金、苓雅區民調今出爐，備受矚目的趙天麟本命區被攻破，湯金全女兒湯詠瑜擊敗趙的執行長、子弟兵鄧巧佩。民進黨第八選區將提名三席，另兩位過關的為現任的郭建盟、黃文益。

形象清新的湯詠瑜是本屆民進黨全國唯一具「台美雙律師」的議員候選人，其父親湯金全從黨外被稱「街頭人權律師」至今還是眾多弱勢團體的義務律師。日前高雄律師界組成後援會與湯金全陪湯詠瑜在中山、五福路口拜票，湯詠瑜表示進入議會後，將接棒傳承其父「街頭人權律師」為志業。

民進黨高雄市議員競爭激烈，擔任黨部主委的立委趙天麟領軍湧言會系統，以「高雄正能量」帶領子弟兵包含其大頭像在高雄高掛選舉看板，根據日前媒體報導達737面。其中一塊位於第八選區民族路與中正路口，長2250公分、寬450公分更被視為本屆最顯眼的巨型看板。

高市第八選區新興、前金、苓雅區是趙天麟本命區。趙天麟自台灣團結聯盟市議員起家，2012年代表民進黨競選立委一舉擊敗邱毅連任至今都在本區。此次由其轄下執行長也是前市黨部副執行長鄧巧珮披掛上陣參選，未料馬失前蹄民調落得最後。

湯詠瑜其父親湯金全從黨外被稱「街頭人權律師」尤值一提的是，湯詠瑜本次參選，其宣傳車放送的音樂是早期民進黨從黨外衝民主的競選曲，高市第八選區是高雄文教商業發展的重鎮，其父湯金全曾是民進黨首位在該區勝選的議員，湯詠瑜的宣傳車沿街放送音樂與街頭宣講也勾起很多黨外民主運動的回憶，不少在台各地的黨外民主前輩與人士也以各種方式力挺湯詠瑜。

趙天麟在其大本營極力拉抬的子弟兵鄧巧佩未能出線，趙天麟的政治本命區滑鐵盧，不僅連任市黨部主委將遇到挑戰，甚至下屆立委恐將面臨大挑戰。

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