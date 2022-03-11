「三民運動中心」由夢時代建築師操刀，2年後完工啟用，將會是一座旗艦型的運動園區。時力高市議員林于凱肯定的說，市民期待已久、拭目以待。(圖/陳俊廷)

高市公布第三座新建運動中心 「三民運動中心」涵蓋三民區全年齡的運動需要由夢時代建築師操刀，2年後完工啟用，將會是一座旗艦型的運動園區。時力高市議員林于凱肯定的說，市民期待已久、拭目以待。

眾所皆知，高雄秋冬空氣汙染相較北部嚴重，林于凱強調，室內運動場館有其必要性，議會多次質詢，總算在中央與地方合力下，三民區總算將興建第一個運動中心。此外，當前疫情未歇，他呼籲市民還是要把口罩戴好、戴滿，尤其在人口密集區域，更要注重防疫。

高市府今（11）日宣布新建第三座運動中心－「三民運動中心」，市長陳其邁率市府團隊出席啟動儀式，立委李昆澤及在地議員、里長皆到場同賀。陳其邁指出三民運動中心總預算經費約4億規模，高雄爭取前瞻基礎建設預算補助外，市府自籌款也感謝議會在預算上的全力支持。「以市民為本」是市府施政及建設的基底，市府會努力打造符合在地需求、適合全年齡使用的運動中心。

高雄預計打造13座運動中心， 三民區有33萬人口，是高雄人口數第二大區，對室內運動場館有迫切需求，市府將於陽明溜冰場原址改建，地理位置適中、交通便捷，且運動中心的規劃完整、功能齊全，適合老人家的槌球運動、年輕人喜歡的TRX及飛輪，其他各種球類運動、溫水游泳池的設置，預計 2年後完工啟用，將會成為在地居民運動休閒、交朋友的最佳場域。

運發局說明，三民運動中心由曹毅豪建築師事務所操刀設計，其為夢時代購物中心建築師群之一，整體外觀和選材充滿活潑、明亮色彩，以灰白色為主體，搭配橘黑跳色呼應運動元素；場館內規劃25公尺水道溫水游泳池、綜合球場、韻律、瑜珈教室、桌球室、TRX教室及飛輪教室等基本設施，也設置兒童專屬戲水池、兒童肌耐力訓練室，更考量台灣逐漸步入老人化社會，巧思建構無障礙停車位、溫水游泳池無障礙入水設施、無障礙洗腳池、無障礙衛浴空間，以及屋頂槌球場，打造全齡多元化的運動環境。