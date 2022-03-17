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每日國際焦點

日本福島外海發生規模7.3地震造成1死69傷，東京震動，200萬戶停電，新幹線脫軌

北韓試射飛彈於平壤上空爆炸

俄烏雙方都表示彼此有所妥協，談判正在進展

英國同意23億美元出口融資合約資助土國安卡拉至伊士麥港高速鐵路建設。美國國務卿布林肯感謝土耳其幫助烏克蘭抵抗俄羅斯

日本

福島外海發生規模7.3地震造成1死69傷，東京震動，200萬戶停電，新幹線脫軌

能源爆漲使2月貿易逆差高於預期

美軍載運日本捐贈的非致命軍事裝備支援烏克蘭

南韓

美國貿易代表戴琪表示美韓自由貿易協定有增家美國汽車與農業對韓貿易，但是實行面仍受到南韓阻礙，尚有很大改善空間

北韓

試射飛彈於平壤上空爆炸

中國

三一重工、國軒高科、樂普醫療尋求瑞士上市

印度

自加拿大、以色列進口肥料取代受俄烏戰爭影響的俄國來源

澳洲

推出5億澳幣計畫增產關鍵礦物，以對抗中國在全球的高市佔

紐西蘭

預備提早開放國境

印尼

現代啟用印尼新廠生產首量印尼國產電動車

馬來西亞

將提供國營5G公司馬來西亞國家數位70%股權給各大行動電信公司

斯里蘭卡

總統表示將於國際貨幣基金合作解決經濟危機，設定目標2022年降低貿易逆差14%

歐盟

對印尼、印度不鏽鋼冷軋鋼捲課以反補貼稅，對抗中國對印尼提供的不當財務補貼

英國

倫敦金屬交易所推出漲跌幅限制復市後交易大亂馬上跌停，只好把漲跌幅限制擴大至8%

提供星條防空飛彈予烏克蘭

法國

表示可與科西嘉討論自治

德國

學校準備接受大量烏克蘭難民兒童

烏克蘭

俄烏雙方都表示彼此有所妥協，談判正在進展

美國

與澳、加、歐盟、德、義、法、日、英啟動聯合任務小組打擊俄國寡頭

加拿大

2月通膨5.7%達30年來新高

本田將6年內斥資13.8億加幣升級安大略廠

墨西哥

又一記者遭槍傷，2022年已8人

巴西

美國間諜夫妻想盜賣核子潛艇機密的對象國是巴西

祕魯

山崩救出8人，15失蹤

以色列

提供醫療與安置住宅給烏克蘭難民

土耳其

英國同意23億美元出口融資合約資助土國安卡拉至伊士麥港高速鐵路建設

美國國務卿布林肯感謝土耳其幫助烏克蘭抵抗俄羅斯

埃及

與以色列同意新增直航航線

沙烏地阿拉伯

央行升息25個基準點

2021年經濟成長3.2%，第四季6.7%，第四季非油成長5.1%

阿拉伯聯合大公國

央行升息25個基準點

葉門

胡塞叛軍歡迎與沙國聯軍和談，但要求於第三國談判

美國承諾2022年新增5.85億美元援助計畫

伊朗

發生規模6.0地震

黎巴嫩

內閣通過電力改革計畫

突尼西亞

警方破獲泰塔溫伊斯蘭國相關民兵單位

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