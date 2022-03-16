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每日國際焦點

美日首度進行空降作戰聯合軍演

美國林肯號航空母艦於黃海演習以警告北韓

烏克蘭總統澤倫斯基表示俄國在談判中提出的條件已經變得比較現實，但談判仍需時間

俄烏戰爭、中國疫情增溫影響，美國上市的中國企業股價暴跌

日本

美日首度進行空降作戰聯合軍演

南韓

2月失業率降至2.7%創新低紀錄，就業年增103.7萬為2000年3月以來最高

北韓

美國林肯號航空母艦於黃海演習以警告北韓

中國

俄烏戰爭、中國疫情增溫影響，美國上市的中國企業股價暴跌

印度

積極爭搶俄烏戰爭下造成缺口的全球小麥市場

澳洲

聯邦法院裁決同意環保部長提出環保部不應負責審核煤礦的請願。先前左派分子鼓動學生提案要求煤礦需經環保部審核不會在未來造成氣候變遷危害日後長大的學童

泰國

將於11月進行大選

巴基斯坦

政府民兵車隊遭俾路支解放軍炸彈攻擊4死10傷

不接受印度意外發射飛彈的說法

土庫曼

總統之子Serdar Berdymukhamedov以73%得票在大選中獲勝將繼承父位

歐盟

英特爾宣布投資800億歐元於歐盟半導體研發製造與封裝技術

英國

倫敦金屬交易所首度對鎳實施5%漲跌幅限制措施，其他金屬15%

法國

科西嘉暴動已造成67傷

德國

俄烏戰爭影響下，投資者信心指數從2月的54.3大跌至39.3，創最大下跌紀錄

俄羅斯

退出人權組織歐洲理事會

瑞士

撒哈拉沙漠沙塵吹至歐洲導致南歐與瑞士天空變成橘黃色

義大利

義、西、葡、希臘四國總理將於羅馬會談討論能源問題

烏克蘭

總統澤倫斯基表示俄國在談判中提出的條件已經變得比較現實，但談判仍需時間

波蘭

執政黨揆Jaroslaw Kaczynski呼籲在烏克蘭進行國際維和任務

匈牙利

總理Viktor Orban仍稱在俄烏戰爭中保持中立

美國

長榮長程輪在美國切薩比克灣擱淺

加拿大

2月房屋開工增8%

墨西哥

於塔毛利帕斯逮捕毒梟「蛋哥」Juan Trevino遣送至美國。逮捕過程造成警匪大戰波及美國領事館

巴西

為加入OECD，規劃逐步退場外匯金融操作稅，至2029年完全免稅

阿根廷

2月月通膨達4.7%，年通膨超過50%

智利

內政部長前往阿勞坎尼亞遭槍擊中止行程

哥倫比亞

總統Ivan Duque啟用世界最大農作物基因庫

祕魯

山崩掩埋60戶

以色列

最高法院裁決軍方敗訴不能迫遷約旦河西岸軍是預定地巴勒斯坦人

土耳其

外長將訪俄烏推動和談

埃及

美國將提供F15戰機

巴林

幣安取得央行授權為加密貨幣服務提供商

葉門

阿比楊省發生汽車炸彈攻擊南葉門軍方准將車隊，2死2重傷，准將生還

蘇丹

2月年通膨高達258.4%

索馬利亞

面臨40年來最嚴重乾旱可能造成400萬飢民

突尼西亞

2021年經濟成長3.1%

奈及利亞

2月通膨達15.7%

面臨外匯短缺，禁止以現金卡海外提款，限制線上付款

民主剛果

民兵聯合民主軍攻擊造成60死

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