烏東地區親俄羅斯人民，存在並非一天，若不願意作烏克蘭人，那麼就可以自由移民到俄羅斯。示意圖／擷自PBS News hour影片

精神科醫生發現病人腦袋不一樣，內心充滿同情，但是，有些人的政治腦袋確實不一樣，就很難醫治了。

從俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭中，多數人看到戰爭可怕，更見證人性的善良與邪惡，俄羅斯人對這場自己國家師出無名的戰爭，也看不下去，紛紛上街譴責，示威，不惜被俄羅斯公安抓進牢裡，但是，我們也看到某些台灣人，面對這場未來很可能在台灣發生的災難，確實腦袋想法不一樣。

黃安說：「美國政治人物在台灣進進出出，中共老是口頭譴責而已，還不趕快採取行動，語氣中還夾著憤怒髒話」，他的意思是讚美普丁打得好，罵習近平沒種嗎？老共應該把黃安抓來問一問。

立委吳斯懷更誇張，他公開質詢烏克蘭人民全民反抗侵略者，根本就是清朝末年的義和團，進一步建議政府應該通過所謂人道法案，解決戰爭，天啊。

人民用自己的力量保護國家，卻變成犯罪，這種指責古今少有，真的搞不清楚這樣的立委，到底懂不懂法律，洪秀柱更扯，居然無法確定俄羅斯的發動戰爭攻擊，算不算侵略，看到這些滯留台灣的中國人，發言荒腔走板，極力為強權辯論開脫，這些人唯一的共識就是強權侵略無罪，弱者保護自己有罪，真的夠了。

我長期主張回到文明的歸化法案，處理族群認同問題無須戰爭，因為，個人的族群認同，不應該把土地牽扯進來，歐洲數百年戰爭的起因，無一不是為了領土爭議，國家變成強權後，就奉行暴力為最高準則，為了某一個族群的生活，必須去侵略他國，甚至占領土地，這種作法不只是愚蠢，而且野蠻。

從俄烏兩國在28日的談判中，就可以知道；領土牽連族群，使問題很難解決，俄羅斯代表在和談中，提出的停戰條件，要求烏克蘭承認俄羅斯對克里米亞主權，因為，2014年，俄羅斯利用公投加上武力，把克里米亞據為俄羅斯領土之後，聯合國不承認，致使俄羅斯遭到經濟制裁，如果烏克蘭承認的話，俄羅斯就可以擺脫制裁，而俄羅斯提出第二個條件，就是烏東兩個共和國的歸屬，盧甘斯克和頓內茨克自行宣布獨立後，仍然與烏克蘭政府軍處於交戰狀態，俄羅斯就是用保護該區俄羅斯人理由，向烏克蘭動武，從烏克蘭角度來看，烏克蘭不承認這兩個地區的獨立公投，是俄烏衝突問題根本，才一直拖延到今天。

客觀而言，烏克蘭也是一樣，應該學習更寬容一點，烏東地區親俄羅斯人民，存在並非一天，若不願意作烏克蘭人，那麼就可以自由移民到俄羅斯，俄羅斯土地夠大，應該可以容納數百萬人，兩個國家為了這些人而發動戰爭，不只是瘋狂，而且愚笨。