事緣於民進黨黨團柯建銘總召為中央政府總預算案是否能順利通過？幾經反覆推敲，廣商良解......。



最後，建銘以總召身份公開鞠躬道歉下，恢復協商，完成三讀。



建銘在元月30日的FB，如是寫著：

「國民黨團揚言提出倒閣案，我鞠躬致歉以解僵局，是對國民黨之『無能還逞能』，我『看穿不揭穿』，給予假性的成就感，讓國民黨在自High中迷失，對朱立倫交代，這是我30年政治生涯所領悟出『退』的價值，政治還是要懂得以大事小。」



聳目的字句，直指民主社會各有立場的本來......。



執政黨立院總召，代表的是攸關國民福祉的大是大非。

如何完成使命？



禮佛的虔誠、肯讀書、願傾聽、尚结纳，是他長期身為立法院民進黨黨團總召的人格特質......。



何謂「退」，所「退」何來？



「手把青秧插滿田，低頭便見水中天，

心地清淨方為道，退步原來是向前。」

從小就熟背的唐朝布袋和尚《插秧詩》，如今發揮了他人文素養的游刃有餘......。



《孫子•謀攻篇》云：「知彼知己、百戰不殆。」是建銘苦研法案鉅细無靡的成竹在胸，在立法院每每看他兩手抱胸，優遊於委員間，無它，是他對法案意旨及議事規範的了然於胸......。



「看穿，不揭穿」，是江湖走跳的起手式。

「我執」的暫且放下，連放下都放下，是對對手的尊重，更是私下情誼積累、將心比心的心照不宣......。



僵局之所以能化解，易經〈謙〉、〈履〉、〈同人〉等三卦，道盡協商過程中的縱横捭闔......。



〈謙〉卦是第15卦，談的是善勝兩全，服務滿意的卦。



初爻象曰：「謙謙君子，卑以自牧也。」

「牧」指的是個人人文內在及對國會運作的嫻熟無懈。



謙而又謙的建銘，把總召的位高，擺在最卑微的位置；俗諺：「伸手不打笑臉人」，羸得對手內心的肅然......。



太公兵法〈六韜〉云：

「鷙鳥將擊，卑飛斂翼；猛獸將搏，弭耳俯伏，聖人將動，必有愚色。」

老鹰要撲擊之前必先收起翅膀；猛獸要展開搏擊時，連耳朶都耷拉下來；智者出手前，必凝聚各方訊息，一搏底定江山，誠有以也......。



履險如夷的〈履〉卦是第10卦，談的是風險評估與決策執行。

卦辭曰：

「履虎尾，不咥人。亨。」



踩到老虎的尾巴不會被咬，面對在野黨咄咄逼人無從迴避的當下，不踩到貓科動物最痛處的尾巴，而圓滿達陣的執行力，更是：

「柯辦助理群們夙夜匪懈的約婉無言......。」



九四爻曰：「履虎尾，愬愬，终吉。」

「愬愬」，戒慎恐懼，小心翼翼之意。

九四象曰：「愬愬终吉，志行也。」



低調、委曲、退讓以求全，並不代表沒有「志」，只是在「候時機」。

伺機而動，當機立斷，是身為總召的「大局•承擔」。



道歉，是協商過程的緩頰，更是待機相搏的暖身......。



「謙」字為「言之兼」，表示一切言論主張，當顧及各方利益的平衡，讓全體國民有感，又不失黨團立場。協商過程中，面對來自各方版本的訴求；檯面下人脈的舖排，更是重中之重。



緣於建銘問政只談事不對人，謙卑以陳的問政風格，早就在平時，贏得了人際尊重的圓融......。



易經第13卦〈同人〉卦，卦辭曰：

「同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。」

伸出友誼之手，一視同仁，五湖四海，處處亨通......。



同人卦九五爻曰：

「同人，先號咷而後笑，大師克相遇。」



黨團總召是九五君位，協商過程中「先號咷」的挫折與無奈，備極撕心。但在黨團成員等契合的實力下，苦盡甘來而後笑，功德圓滿。



子曰：「君子之道，或出或處，或默或語。二人同心，其利斷金。同心之言，其臭（嗅）如蘭。」



「出、處、語、默」四個字，提點著建銘何時出招？何時暫隱？何時肩膀一拍，耳邊幾句貼心話......，這是建銘身為將帥，號令施發於戰場，運任自如的默然......。



團隊力量的堅實，可以衝破任何的阻礙，黨團成員契合之芬芳，就如同蘭花一樣，散發著清香......。



猶如窯場點火燒窯，這是做陶人家完成作品的最後一道工序。在沒有科學儀器測溫的昔時，完全由「老師傅」的目測，控制火候；從點火伊始红黑色夾雜濃煙的1000度以下翻滾的火焰，經24小時晝夜多天的柴火，當溫度燒至1250℃時，火色會變成白色且透明狀，並不時冒出藍色火燄，已達「爐火純青」的氣氛，老師傅氣定神閒，下令停火封窯，大功告成是也！



30年國會生涯，建銘嘗言：「古今多少事，盡付笑談中」；從當年黨外的「曾經」，以迄當今執政的「無畏」，正是他雍容焠煉的「爐火純青」......。

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