作者指出，二二八事件爆發後，蔣介石和台灣的部屬保持多方面的聯絡，相當瞭解事件的發展和處理情形，他當然是元凶。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

蔣介石當然是元凶，著若像希特勒是納粹黨屠殺猶太人的元凶。戰後，日本天皇嘛是元兇，當時美國是基於政治考慮，才無將天皇送上東京戰犯法庭。

其他主要策畫或執行殘害台灣民眾的支那將領，比如陳儀、彭孟緝、柯遠芬、劉雨卿、白崇禧等嘛攏著負「反人類罪」。蔣經國當時和白崇禧做伙來台灣，大規模謀殺台灣社會精英是對怹兩人來開始。聽講有台灣的歷史學者，在研究蔣經國在二二八民族屠殺的角色。我認為遮是重要的歷史議題。

蔣介石自暴動發生著和台灣的部屬保持多方面的聯絡，相當瞭解事件的發展和處理情形。是，伊有時會講「著寬大處理」，事實是對無寬大處理的情形嘛是攏假無看著。咱攏知影這種「講一套做一套」、「講好聽話、做歹代誌」是典型支那官僚習性，無啥通奇怪。伊在日記自己寫講，「台灣是邊民，畏威而不懷德」，認為對台灣人好無路用，著用強壓的才有效，清楚露出蔣介石元凶的態度。

二二八時期美國駐台副領事葛智超（George Kerr），在1965出版出版《被出賣的台灣》（Formosa Betrayed），一本非常重要閣權威的二二八記事。真不幸，張亞中這次為著「翻案」，特別針對葛智超個人和《被出賣的台灣》內容，呣知是有意或無意，「引用」無中生有的錯誤資訊來攻擊葛智超，並且無負責任地「引述」冊內容，誤導無真正去核對彼本冊的人。咱攏知影，因為《被出賣的台灣》予台灣人深入認識二二八真相，影響逐大。顯然反動的赤藍勢力要用嘔步，來毀損葛智超的著作倫理。

事實上，早在1960年代，外來赤藍掠奪勢力著用盡嘔步，企圖封鎖《被出賣的台灣》的流通。蔣介石為著掩蓋伊的軍隊和特務集團，觸犯民族屠殺的罪行，由宋美齡在美國所主導的「支那賄賂團」（China Lobby）買斷出版商的發行權，阻止繼續發行。初版已經被真濟美國圖書館收錄的部分，派職業學生去偷或是去「借」然後假拍無去。支那賄賂團並且施壓史丹佛大學無續聘葛智超做研究員。

美國在戰時及戰後的援助支那計畫，支援蔣介石的國民黨政府超過350億美元，大部分攏是宋子文經手A錢，所以，蔣、宋家族及其他怹密切勾結疼惜的黨羽，在美國擁有自國內、聯合國及美援貪污所得達10到20億美金的財產。擁有這筆近天文數字的金額，當然有夠額在美國推動聲勢逐大的遊說團，向美國政府要求閣較濟援助，嘛順手A閣較濟錢。

杜魯門（Harry Truman）後來和美國作家米勒（Merle Miller）的一次談話中，逐受氣罵講：「我過一暫仔才發現蔣介石、宋美齡和孔、宋家族攏總是賊，包括宋美齡和蔣介石無一個呣是賊！」

中央研究院近代史研究所1992編的《二二八資料選輯（一）》，陳儀的警總參謀長柯遠芬所寫的《台灣二二八事變之真相》置在第一篇。我是台南人，看完伊寫的台南情形，予我非常受氣。伊講台南在3月初3：「陷入瘋狂恐怖狀態，暴徒湯德章、侯全成到處煽動，驅除外省人，大街小巷所有機關、公務員住宅悉被搜劫毀損、海軍倉庫被劫持一空，外省人被毆辱。」

阮厝後面著是台糖技術研究人員宿舍區，大部分高階人員當然攏是所謂「外省人」。這個宿舍區1947在台南市，若呣是上大的「外省人」住宅區，嘛一定是上大區之一。台灣製造的糖在1917已經開始外銷到美國，咱可以想像日治時代培養的台灣人製糖技術人員，素質一定比一般支那技術人員素質較高。高職位的分配無真合理，一定會存在某種不滿，總是至今，我在厝內或厝邊，從來無聽過後壁宿舍區有受著任何擾亂和毀損。

若講著「海軍倉庫被劫持一空」，阮老爸和伊的朋友根本攏認為：嘿是支那貪官掩護上海黑道，內神通外鬼，將物資偷運去支那賺錢的搶劫。柯遠芬提供這種胡亂無負責任的資料，有啥可信度！柯遠芬只留下「寧可枉殺九十九個，衹要殺死一個真的就可以」，這句殺人魔名言。

高雄屠夫彭孟緝殺害進入營區談判的市民代表，更加強化台灣人對支那勢力深層的戒心。張亞中竟然講：有檔案紀錄，是談判代表先舉手槍抵在彭孟緝的頭殼。這種荒誕的白賊，嘛製造來掩蓋彭孟緝祙見笑，野蠻殘殺進入伊營區的台灣人談判代表的，卑鄙小人行為。

今仔日的台北「中正紀念堂」，象徵台灣人繼續屈服在「二二八元凶」的威嚇之下，嘛被逼繼續膜拜「賊頭」，來毀壞咱的社會價值和民族尊嚴。仝款，今仔日，彼寡屠殺台灣民眾和謀殺台灣社會菁英的赤藍殺人魔軍頭，繼續佔著五指山軍人公墓，汙染咱的美麗島。台灣人著下決心，呣通容允任何勾結赤藍權貴的害貨繼續阻擋「轉型正義」！