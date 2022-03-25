2022智慧城市展24日於高雄首度登場，連續三天在高雄展覽館展現南臺灣智慧應用的銳實力，工業局長呂正華與台北市電腦公會理事長彭双浪親自蒞臨，並參觀經濟部工業局「智慧城鄉主題館」，在智慧城鄉計畫辦公室協同主持人李文欽組長的導覽下，現場貴賓與參展商互動熱絡。

尤其農漁養殖業與智慧科技的跨領域合作應用方面，工業局智慧城鄉計畫更是功不可沒，導覽特別介紹到身土不二返家（可可雅米）與天空之水創新科技合作的「智慧化可可生產解決方案」，咖啡園導入智能物聯網（AIoT），透過自動監測就能讓咖啡等農作物的水份、土壤、肥力保持在最佳狀況。而寬緯科技「水聚寶」AIoT智慧水產養殖系統，以科學化管理可監測並淨化水質，讓養殖水產的品質與產量更趨穩定，海外詢問度相當高。



(圖說：身土不二返家（可可雅米）與天空之水創新科技合作的「智慧化可可生產解決方案」)

「智慧城鄉主題館」展出項目包含高雄港物流無人機、大眾運輸行動支付平台、輕巧物聯網學習工具，與屏東可可智慧種植系統等12項智慧應用方案；並在3月25日舉辦「2022智慧城鄉趨勢論壇」與南部地方政府對談，共同探討南臺灣智慧城市未來的推動方向。

工業局不僅媒合國內業者強項與各縣市需求，更積極接軌國際市場，將台灣智慧應用真實力行銷全球，礙於疫情，許多外賓無法親臨現場，智慧城鄉館安排多場Pitch Show，讓海外買主可以透過網路觀看，進而預約線上媒合會。

[nop]

(圖說：工業局「智慧城鄉館」於高雄智慧城市展登場)

「智慧城鄉體驗館」今年特別以蜂巢造型比喻風潮，宣示 AIoT 科技應用已蔚為風潮，台灣廠商不僅勇於創新，更能貼近公部門與民眾生活的痛點，提出精準有效的解決力，期望未來幫助更多產業數位轉型，再創智慧城市高峰。



