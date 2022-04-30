活動期間交易即可獲得最高 700 TWD foodpanda 即享券，美食外賣為您送到家！

活動時間：2022 年 4 月 22 日 0:00 – 2022 年 5 月 16 日 23:59 (GMT+8)

活動規則

1. 完成首次儲值，解鎖 200 TWD foodpanda 即享券

活動期間完成首次儲值且金額大於 88 美金價值 (不限幣種) 即可獲得，僅限 1,500 份，數量有限，先到先得！

2. 完成首次現貨交易，贏 500 TWD foodpanda即享券

活動期間完成首次現貨交易且金额大於 88 美金價值 (不限幣種)，即可參加幸運抽獎，將隨機抽取 20 名幸運兒獲得 500 TWD foodpanda 即享券！

參與方式

1. 註冊後填寫活動報名表，即可報名。

2. 報名後在活動期間內完成上述任務，解鎖相應獎勵。

服務條款和注意事項：

1. 因foodpanda即享券的使用有區域限制， 該活動僅限活動期間註冊 Bybit 帳戶的台灣地區用戶參與；

2. 如未填寫報名表單（google form）則無法獲得抽獎資格

3. 活動獎勵將會在活動結束後15個工作日內通過郵件完成發放

4. 本次活動支持任意幣種的有效充值，且僅計算有效淨充值金額。計算公式為：累計淨充值金額 = 活動期間有效資產充值金額 – 活動期間的所有提幣金額

5. 有效充值金額不包括 Bybit 帳戶轉帳或任何形式的體驗金或抵扣金

6. 所有參與用戶必須嚴格遵守 Bybit 服務條款

7. Bybit 有權取消利用惡意行為獲取盈利的用戶的參與資格，包括開設多帳號以牟取追加贈金以及其他涉及非法、欺詐或造成有害影響的行為

8. Bybit 有權修改本次活動的條款。若有更改，恕不另行通知

9. Bybit 享有本次活動的最終解釋權。如果您有任何疑問，請聯繫客服團隊 support@bybit.com

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