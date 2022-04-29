今日（4／29）上午9點半，時代力量嘉義黨部執行長王浩偕同嘉義勞工召開「幸福城市 獨缺勞工處 開罰比率 全台竟最低」記者會，呼籲嘉義市政府在勞動節到來之前可以回應三大訴求：1.設立勞工處。2.檢討勞動檢查開罰（處分）率低落原因。3.改善青年低薪與就業問題。期望未來能在嘉義營造一個更友善勞工的就業環境。

神腦工會陳政國理事長指出：工會成立的第二年，公司就調派我們在嘉義市上班的工會幹部到台中、高雄，我們認為權益受損，要請公正的市政府來進行勞資爭議調解，結果，我們委託的工會代理人沒辦法進場，被趕出去！好不容易達成協議調解成立之後，隔一段時間公司反悔，市政府也只是告訴我們可以去提告。他補充，我們一開始什麼也不懂，後來在其他縣市幫忙會員申訴勞動檢查、勞資爭議調解的時候，才發現在其他縣市都沒有像嘉義市一樣有這個問題！2018年499之亂全台灣許多門市都違法超時，其他縣市也都有開罰，後續也有相關勞動檢查，相比之下，在嘉義市就不常聽到會執行勞動檢查。後來我被公司解雇，現在還在訴訟，我更發現，從宜蘭到台中，還有台南高雄各縣市都有協助勞工訴訟的費用，甚至還有生活費，最後我訴訟的費用，還是新北市政府出的，反觀我們彰雲嘉地區是沒有的，讓我們勞工在受害的時候，就沒辦法感受到政府反對公司違法的態度！

時代力量嘉義市黨部執行長王浩表示，陳理事長所說的，絕對不是個案！從2018年時代力量嘉義辦公室到現在，都接過不少的勞工反應沒有專責單位的問題，受害時常求助無門，綜觀西部沿海地區14縣市，從台北到屏東僅剩下嘉義市勞動主管單位，還是用「社會處」，過去用社會處的其他縣市也都陸續改正過來（例如：嘉義縣，同屬省轄市的新竹市更早在20年前就成立勞工處），訴訟生活費補助的部分則是有8個縣市有，他疾呼，「幸福城市不幸福 勞工沒有勞工處」！



西部沿海地區14縣市，從台北到屏東僅剩下嘉義市勞動主管單位，還是用「社會處」。圖／時代力量嘉義黨部提供

王浩接著補充，勞動檢查處分（開罰）率連續三年都是全台灣最低，也嚴重傷害到青年低薪與就業問題，根據最新一期2020勞動部勞動檢查統計年報，全國總計19.16%，大約每五場次勞動檢查就會有一件開罰，在嘉義市竟然只剩下2.38%，相差超過8倍！也就是說「每四十場次勞動檢查，才會有一件開罰」，難道是企業來到嘉義市開業就會變得特別守法嗎？還是嘉義市的勞工檢舉比較站不住腳呢？「勞動節難過 青年就業沒保障！」相信絕對有市政府該檢討的空間，合法有保障的就業環境才有辦法對青年更友善。



王浩指出，嘉義的勞動檢查處分(開罰)率連續三年都是全台灣最低，也嚴重傷害到青年低薪與就業問題。圖／時代力量嘉義黨部提供