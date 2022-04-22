烏克蘭東南部港市馬立波情況危急，官員在城外，確認了明顯是亂葬崗的位置，當局呼籲立即開闢人道走廊，讓12萬人撤離 。圖 /取共維基共享，作者armyinform.com.ua

被俄軍圍困的烏克蘭東南部港市馬立波情況危急，官員在馬立波西方約19公里外，確認了明顯是亂葬崗的位置，當局呼籲立即開闢人道走廊，以容烏克蘭傷兵以及城內平民撤離。

根據外電報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天在電視轉播會議上，讚揚國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和俄羅斯軍隊「成功完成了解放馬立波的戰鬥任務」。

對此，美國國務院表示，普丁的說法，「不過是來自他們老套劇本的更多不實訊息」。馬立波的剩餘守軍如今集中在亞速鋼鐵廠（Azovstal），繼續頑強抵抗。

與外界隔絕近2個月的馬立波目前仍有約12萬人無法撤離，烏克蘭外交部透過社群網站發布聲明呼籲：「數百名平民、兒童及傷兵仍被困在工廠內。他們幾乎沒有食物、飲水和必須的藥品。亞速鋼鐵廠亟需一條人道走廊，以保障大家安全。」

同時，馬立波（Mariupol）市長顧問安德瑞尤申科（Petro Andriushchenko）今天在Telegram上傳座標並發文說：「經過長時間的搜尋及確認，我們發現埋了馬立波居民的亂葬崗是在曼胡什鎮（Manhush）。」

曼胡什鎮位在馬立波西方約19公里，他說，這些亂葬崗每個約30公尺長。卡車將死者遺體運來，事實上，就是在溝堤棄屍。「這是戰爭罪的直接證據，且他們試圖掩蓋證據。」