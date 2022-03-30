幣託繼打造企業級 NFT 平台之後，下階段將推出全球最大社交型元宇宙 O2 META，幣託掌握 NFT 技術量能，透過具有獨特性與辨識性的 NFT ，做到中心化技術所無法完成的「賦權與賦能」。

技術發展也意味著區塊鏈技術解放金融業之後，將解放由中心化伺服器所把控的網路世界，幣託元宇宙計畫 O2 META 也期望為台灣網路服務改寫新頁，由現行的 Web 2，走向社群共治、個人掌握個資的 Web 3。

NFT為何如此風靡？

NFT為何如此風靡？因為每顆獨有性與可辨識代幣的特性，以及搭載文字、檔案、音訊檔、圖檔等，均可放在 NFT 上。另外，技術開發者正探索更多創意變化，例如購買前 NFT 尚未鑄造（Mint）出來，待智能合約寫定的時間時，這顆 NFT 才鑄造出來，這顆 NFT 圖像或內容則由程式隨機產生，所以圖像會長什麼樣子，在購買前完全不知道。或是增加盲盒設計，買家在購買時無法得知內容，製造更多的驚喜感（或驚嚇感）！

如同比特幣與區塊鏈技術早期，可以視為人類時其中的石器時代，人們對區塊鏈技術處於已知用火，可以善用區塊鏈技術到更應用領域。而今，NFT 非同質代幣也意味著，時序已經進入到紙張的時代，開發者正研究透過智能合約與程式碼，如何打造 NFT更多變化，一如在紙上創作！

除了 NFT 本身代碼碰撞後所產生的變異，得以創造出更多創新 NFT 之外，NFT 獨一無二的代幣化特性，更讓虛擬世界進階到元宇宙。因為元宇宙必須建構在個人，每個人各自有數位身分，才能有別於現有的虛擬實境、擴增實境等。

何以 NFT 與元宇宙有關?

區塊鏈技術如果想要產生虛擬的我們，就必須仰賴 NFT 技術！近期區塊鏈技術最熱門的 NFT 技術可以將個人身分，數位化後在虛擬世界中產生，正因為此一特性，使得 NFT 將可作為個人在虛擬世界的數位分身。

NFT每一顆代幣都有各自的數位資料，所以就算不同顆NFT寫入相同的內容，如同一幅藝術品，但在區塊鏈上不會視為同一顆代幣。

當數位分身解決後，元宇宙的場域中就可以分出你、我。再看看區塊鏈其他技術可發現，區塊鏈本身就是一個去中心化的大帳本，讓所有參與者能達到協作與共享。所以可以預期，區塊鏈技術將是元宇宙重要基礎設施，NFT表彰個人、比特幣等同質性代幣作為資產，而區塊鏈為一個大帳本；所有人、資產、資訊等均可在區塊鏈平台移動。

相信伴隨區塊鏈與加密貨幣技術的發展，元宇宙有機會在不久的將來影響全世界。儘管目前元宇宙仍只在虛擬實境、區塊鏈遊戲等娛樂性產業發揮，但可以預期隨著科技的演進與國際科技大廠的推動下，元宇宙有望成為人類的未來。幣託提供區塊鏈技術並串連合作夥伴，打造 O2 元宇宙。