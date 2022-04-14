勇奪眾多獎項！單日在線人數飆破20萬、全球下載量突破2千萬！萬眾矚目的水槍競技射擊遊戲－

「城市裡的歐派」(Cum & Gun、Boobs in the City)的限量獨家NFT商品：「閃耀女孩卡」日前(2022/03/29)公布由用戶票選出來的8位人氣女孩，Neversoft將為這些人氣女孩們製作「閃耀女孩卡」，而在今天Neversoft首次釋出了「閃耀女孩卡」的設計樣貌，也宣布將於潑水節期間(04/13 ~ 04/15)展開贈送活動。

在潑水節贈送活動期間，Neversoft將配合城市裡的歐派遊戲內的潑水節活動贈送白名單資格以及遊戲序號給中選者，想要閃耀女孩卡以及城市裡的歐派遊戲虛寶的紳士們千萬別錯過！

【 可以連動遊戲的NFT－「閃耀女孩卡」 】

閃耀女孩卡在日前(2022/03/29)由用戶們票選出的8位城市裡的歐派(Cum & Gun、Boobs in the City)的人氣女孩為：「海莉格、小純、黛安娜、燈歌、操子、茜音、唯、夏若音」，閃耀女孩卡將會以這8位女孩進行設計製作，而在今天Neversoft首次釋出了「閃耀女孩卡」的設計樣貌！

【 潑水節活動 】

潑水節是泰國以及其他東南亞國家的新年。大家會互相潑水，以清除所有的邪惡與不幸，並懷著一切美好和純淨開始新的一年。

2022年的潑水節，由於疫情影響，無法互相潑水慶祝，Neversoft決定邀請玩家們一同到城市裡的歐派(Cum & Gun、Boobs in the City)來互相潑水慶祝！

響應防疫！我們在遊戲裡盡情潑水吧！

【 潑水節好禮大放送】

潑水節活動只要到Neversoft的官方Discord伺服器內，成為社群成員後，就能在伺服器內獲得第一組活動序號，而只要在活動頻道留下自己在遊戲中的截圖，就能參加白名單以及第二組遊戲序號的抽獎活動！

另外只要到閃耀女孩卡的官方網站，並登入自己的MetaMask，便可以再獲得一組神秘虛寶！

詳細活動內容以及贈送內容請至閃耀女孩卡官方網站的活動頁面進行確認。

【 城市裡的歐派(Cum & Gun、Boobs in the City)的潑水節活動 】

除了Neversoft所舉辦的潑水節活動之外，城市裡的歐派(Cum & Gun、Boobs in the City)也在日前(4/7)開始了遊戲內的潑水節活動，於遊戲內達成每日活動任務後可以獲得活動代幣，活動代幣能夠兌換多種好禮，除此之外還會有活動禮包提供玩家們進行購買，有興趣的玩家可別錯過喔！

閃耀女孩卡 官方網站：https://l.hyenadata.com/s/1ZeJnL

Neversoft官方Discord：https://l.hyenadata.com/s/0vfpM9

Neversoft官方Twitter：https://l.hyenadata.com/s/2Jgbkn

Neversoft這間新創公司深知區塊鏈技術的潛力，目前致力於協助企業推出合適的NFT項目以及計畫，未來也希望可以推出更多區塊鏈技術的相關產品。