指揮中心宣布輕重症分流新制，即日起只有70歲以上、血液透析、懷孕36週以上孕婦、中重症等四類患者送醫，其餘送集中檢疫所或居家照護，以強化醫療應變量能。圖/取自中央流行疫情指揮中心

COVID-19本土病例大增，台灣今天又新增874例本土病例，可能不到月底就破千例，指揮中心宣布輕重症分流新制，即日起只有70歲以上、血液透析、懷孕36週以上孕婦、中重症等四類患者送醫，其餘送集中檢疫所或居家照護，以強化醫療應變量能。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，若住院患者已無住院需求，不用等到解除隔離，就可直接轉至加強版集中檢疫所、防疫旅館或居家照護。

在開放居家照護的縣市方面，主要收治未滿65歲且無血液透析、無懷孕且符合居家照護條件者；不符居家照護條件者，依分流收治原則送加強版集中檢疫所/防疫旅館或醫院。

羅一鈞也指出，專責病房、加強版集中檢疫所/防疫旅館在場地允許的狀況下，均以兩人一室收治，不限家人、同住或同行者；加強版集中檢疫所/防疫旅館如房型允許，也可同室收治2人以上，但以家人、同住或同行者為限。

同時，行政院即日起徵用快篩試劑，目標每月4,000萬劑。衛福部疾管署署長周志浩表示，待快篩試劑數量準備足夠後，將參考「口罩實名制」作法，讓民眾採健保卡登記，在一定時間內以平實價格取得快篩試劑。

而為強化民眾自主防疫提升疫調效率，行政院長蘇貞昌呼籲民眾踴躍下載「台灣社交距離」APP，並協助長者安裝。