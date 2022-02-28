台灣人從小聽過「小孩子有耳沒嘴」這句話，因為經過五十年日本高壓統治，加上國民黨來台的威權統治，別說搞政治很危險，連說話也有危險，尤其是國府白色恐怖時代，很多說錯話，被檢舉，無緣無故失蹤者，給台灣人留下恐懼心理，所以台灣家庭不鼓勵孩子讀法政科系，反對孩子從事政治，結果反而造就台灣醫學人材越來越多，成為社會主流精英。

老台灣人流傳一句話：第一憨，種甘蔗給會社磅；第二憨，吃煙吹風；第三憨，選舉運動，這個第三憨就和政治有關。

第一句話見文可以思義，日本殖民時代，由日本商社統籌管理甘蔗田，然後由台灣人耕作，甘蔗收成後，農民用小火車將甘蔗運送到糖廠，由日本商社收購甘蔗，製造蔗糖外銷賺外匯，今天，台灣南部很多糖廠就可證明當時盛況，但是，蔗農遇到收購的商社，就很痛心，因為經常有少算重量問題，詐騙不會算術的農民，所以留下這句話：第一憨，種甘蔗給會社磅，因為日商少算重量，也因此發生蔗農抗爭事件。

第二憨，形容抽煙成習的人，只吸一口氣，香煙化成風，根本浪費錢。

第三憨，比較有意思，前面說：台灣人害怕搞政治，其實，在日本高壓下，台灣社會精英也努力爭取自治權，一直到1935年，日本政府才開放地方街庄鄰里人民直選，台灣人很高興學習民主，到處都有熱心的運動員，出錢出力，為心目中侯選人奔跑，但是，這種義務奔跑，經常沒有回報，選輸就不說了，選贏了，候選人也很快忘了義務奔跑的人，所以才稱第三憨，就是搞選舉運動。