幣託、「全家」、光禾三強聯手建構O2 META，由幣託集團鄭光泰執行長（左起）、全家便利商店ER事業本部林志清副本部長（中）、光禾感知科技王友光執行長（右一），宣告O2元宇宙移民計畫正式啟動

幣託集團、全家便利商店、光禾科技三強聯手建構 O2 META，後續將結盟各產業領導大廠一同進軍元宇宙與 NFT 創新領域，今(15)日舉行「​​O2元宇宙移民計劃啟動記者會」，預計全球最大、社群人數有望達到千萬人的元宇宙社群將誕生。

(幣託、「全家」、光禾三強聯手建構O2 META，由幣託集團鄭光泰執行長（左起）、全家便利商店ER事業本部林志清副本部長（中）、光禾感知科技王友光執行長（右一），宣告O2元宇宙移民計畫正式啟動)

幣託以區塊鏈與 NFT 技術，架構 O2 元宇宙金融；光禾感知科技以 3D、XR 先進技術打造沉浸式 3D 虛擬空間「OSENSE SPACE」，為元宇宙最親民的落地應用，亦將成為連結各大元宇宙的最小空間單位；「全家」則領先業界，號召1,450萬會員展開 O2 元宇宙移民計劃，透過日常消費將價值映射至 O2 元宇宙。

(O2元宇宙移民計劃啟動記者會現場抽出價值台幣888元的賦能型NFT「幣託TT Check禮物卡NFT」)

幣託共同創辦人暨執行長鄭光泰指出，O2 META 體系迥異於市面上其他元宇宙，主要因平台服務核心聚焦映射（Mirror）、元宇宙金融與 NFT 賦能，透過區塊鏈技術打造實虛融合價值鏈。

(全家便利商店ER事業本部林志清副本部長於記者會抽出賦能型NFT「全家O2 META記者會紀念版咖啡NFT」同時宣告明日（3/16）起推出2款NFT商品，打造實虛融合價值鏈)

鄭光泰表示，目前各界將虛擬世界整合實體世界稱為虛實整合，但基於區塊鏈與 NFT 技術特性，將可望打造實虛融合的元宇宙世界。何以實虛融合？會員在現實生活中的日常行為，可以在幣託所打造的元宇宙世界產生效益，讓日常實際行為透過映射效應同步發生在虛擬元宇宙世界！

透過 3D、XR 先進科技能量及商業經驗，建構 O2 元宇宙的光禾感知科技創辦人暨執行長王友光表示，人人都期盼元宇宙趨勢，但苦於高門檻、高學習曲線，至今多仍觀望，因此光禾感知科技創立「元宇宙製造所」，依需求打造沉浸式虛擬空間「OSENSE SPACE」，不僅為元宇宙的實際應用案例，也創造了虛實商業接軌的場域，讓商機不僅停留在想像。

「全家」ER事業本部副本部長林志清表示，「全家」嘗試透過區塊鏈與 NFT 技術創造更多元的用戶體驗與創新服務，本次合作也成為全台首家提供 NFT 賦能商品的便利商店，同時期望。透過「全家」全台 4000 間店舖，生活剛需場景提供用戶實虛融合體驗，後續預計也會藉由NFT賦能打造專屬「全家」會員的元宇宙生態系。

為讓全民體驗 NFT 賦能服務，幣託集團 NFT 交易平台 BELS 先行上線，首波 NFT 商品將獨家與「全家」合作，將於明（3/16）起推出2款NFT商品，「虎哩歡喜 NFT」可以 315 顆狗狗幣購入（約台幣 1,026 元）、「虎哩快樂 NFT」以 399 顆狗狗幣入手（約台幣 1,300 元），共 20 份（2款各限量10份）。凡購買「虎哩歡喜 NFT」，即贈 Let’s Café 經典美式 61 天份紅利 PIN、「虎哩歡喜 NFT」則贈 Let’s Café 經典拿鐵 61 天份紅利 PIN，等同咖啡買一送一優惠；買家將在 4/1 至 5/31，每日收到咖啡兌換 email，打開兌換連結與輸入密碼後，即可憑條碼至「全家」領取咖啡一杯，想要獨家擁有全球限量的「全家」NFT商品的民眾千萬別錯過 。

O2 元宇宙戰隊成立後將廣招各產業共襄盛舉，鄭光泰表示，歡迎各界加入O2 META共同打造元宇宙金融生態系，並借重區塊鏈技術打破國際藩籬，創造跨區域且富有高經濟價值的元宇宙新世界。

幣託集團

為台灣進入區塊鏈加密貨幣技術領導業者，2014 年成立幣託集團致力於區塊鏈普惠金融，同年，BitoEX 成立，提供比特幣買賣服務，獨步全球超商買幣的便利性更讓華爾街媒體蜂擁而至台灣採訪幣託。2018 年 BitoPro 台幣虛擬貨幣交易所上線，打造便捷交易。

光禾感知科技

光禾感知科技專營元宇宙製造，是日本最大財經雜誌《日經 Nikkei Business 》選為「尋找十年後的 Google 、改變世界的 100 家公司」，唯一上榜的台灣企業！從 OMO 虛實融合的智慧場域解決方案而起，以電腦視覺辨識、 AI 深度學習等核心技術，橋接線上服務及真實世界。

O2 META（O2 元宇宙）

由幣託、光禾與各領域企業以及社群所組成的 O2 元宇宙戰隊，共同創建的元宇宙世界，並透過區塊鏈與 NFT 創新技術的「賦權與賦能」，打造如同氧氣（O₂）般的「開放、共創、共利共榮」的元宇宙金融生態系；連結資源與社群，建立元宇宙生態系平台；融合共存 Web 2、Web 3，讓使用者享有更佳新型態體驗，完成元宇宙移民。