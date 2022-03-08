4月，門諾台南銀髮悠活園區邀請民眾一起用畫筆圓夢兼走春。

創立於花蓮的門諾基金會去年將服務的工作延伸到西部，於台南設立養生村，定名「 台南銀髮悠活園區 」。2021年12月9日甫開幕的台南銀髮悠活園區目前已有十多位入住村民，該園區設備新穎完善，是高品質具尊嚴的居住環境，不僅有優質長照服務，並開辦豐富充實的健康促進活動，讓入住的長者，能持續社會參與，終身學習，也能貢獻所長，不僅當學生也當老師！能在安全、多元的環境中融入社區群體、厝邊頭尾聊四方的日常，度過豐富精采的生活。

「台南銀髮悠活園區」近期特別邀請研究並推廣台灣樸素藝術四十餘年的台北市立大學蘇振明教授，於4月9日、10日舉辦「遇見樸素畫家——來去養生村住一晚」活動，課程包含藝術與人生課程、園區繪畫創作、園區住宿體驗⋯⋯等，非常歡迎民眾報名參加，課程精彩適合青年朋友或是長輩，特別是關心自家父母休閒活動的民眾可以報名參加本活動，透過課程安排，引導他們拿起畫筆，畫出自我的人生和社會故事，成為個人和家族最珍貴的資產和紀念品。



蘇振明教授與新作七十畫冊。圖／蘇振明提供

「遇見樸素畫家——來去養生村住一晚」活動流程預定如下

4月9日（六）

中午-報到、分配房間

下午-繪畫課程-樹木與見證自我人生

晚上-晚餐、自由活動、休息



4月10日（日）

上午-早餐、繪畫活動

中午-午餐、午休

下午-台灣當代漁民樸素藝術家現場座談

傍晚-圓滿結束



報名費：2500（含住宿、餐食、講師、材料，若無須住宿者，費用為1500元）

招收人數：40人



報名洽詢電話：06-3556788羅小姐

郵局劃撥戶名：門諾基金會（供此次活動繳費用，非捐款帳號）

帳號：06704938