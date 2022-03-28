以太坊開發者 Tim Beiko 釋出核心開發者最新會議內容，包括合併測試網 Kiln 的客戶端佈署問題、難度炸彈預期時間、EVM 升級、信標鏈出金、二層手續費減免以及下一次的「上海」升級。
合併測試網 Kiln
接續 Kintsugi 的測試網 Kiln 已於 3/15 啟動，出現無效區塊、客戶端同步及佈署等問題，團隊正進行測試，目前已要求更多開發者社群進行測試，同時也致謝參與測試的專案：
- Kurtosis
- Tenderly
- Lido
- Uniswap
- EthStaker
- Infura
- Blockdaemon
若無關鍵問題，Kiln 有望成為最後一個測試網。
難度炸彈
去年 12 月的箭形冰川 (Arrow Glacier) 升級為了讓開發者有足夠時間專注於合併進程而推遲了難度炸彈，目前預計在六月執行。
難度炸彈 (Difficulty Bomb) 代碼能以指數量級提高以太坊挖礦難度，以此降低工作量證明 (PoW) 的挖礦收益，迫使礦工升級節點轉向股權證明機制 (PoS)。
上海升級 (Shanghai)
上海升級規劃了幾項重大更新：
EVM 對象格式 (EVM Object Format, EOF)：由 Ipsilon 團隊提出，在不破壞當前合約的情況下改進 EVM，為使用特定識別碼所佈署的合約提供新功能，讓現有合約維持運行。
信標鏈出金：EIP-4895 能使信標鏈處理所有或部分出金並計入執行層中，允許驗證者出金質押獎勵並維持驗證者所需的 32 ETH 股權。
二層費用減免：由於現有二層方案將交易數據於執行層 (L1) 驗證，終端用戶費用大多仍來自執行層的數據儲存，開發者提出兩項解決方案：
- 降低調用數據成本：透過 EIP-4488 將 L1 的調用數據 (CALLDATA) 儲存成本由每字節 16 gas 降至 3 gas。
- 分片：EIP-4844 使以太坊更接近佈署完整分片，此提案引入 Blob 分片交易類型，類似於迷你分片，所有節點皆需驗證 Blob 數據，但數據塊僅限時存取而非永久存儲。
其它改進提案：
- EIP-3651：降低訪問 COINBASE 地址 gas 成本。
- EIP-3860：限制 initcode 規模、引入 Gas 計量 (Gas Metering)。
- EIP-3855：降低合約代碼大小。
以太坊執行層規範 (EELS)
執行層規範規範進展順利，下一步將協調執行層 (EL)、共識層 (CL) 的升級流程。
協議公會 (Protocol Guild)
協議公會 (Protocol Guild, PG) 為公共財籌資機制，是補償協議開發者、貢獻者的一個解決方案，Tim Beiko 強調自己也是其中一員，能從中獲得報酬。
PG 與加密產業常見的薪資結構不同，它為成員提供以太坊上各個專案的代幣 (由專案贊助)，而不是給予 ETH，包括 Beiko 在內約有百名成員。成員將定期更新，加入新貢獻者及除名過時貢獻者。
PG 仍在實驗階段，但未來或能輔助 Gitcoin 以及公共財產募資等基礎設施，PG 將進一步導入智能合約架構，並在有限捐贈下運行約一年，以確保技術、治理等機制無虞。
下一步
Beiko 強調合併仍會是核心開發者的首要任務，希望在一個月內運行多個短期開發網路，自應用程式、基礎設施服務商尋求反饋，上海升級、以太坊執行層規範、協議公會也會持續進行。
本文章經授權轉載自以太坊核心會議｜六月佈署難度炸彈、「上海升級」開放信標鏈出金，強調合併為首要任務