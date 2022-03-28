以太坊開發者 Tim Beiko 釋出核心開發者最新會議內容，包括合併測試網 Kiln 的客戶端佈署問題、難度炸彈預期時間、EVM 升級、信標鏈出金、二層手續費減免以及下一次的「上海」升級。

原文連結：https://bit.ly/3wIhCri

合併測試網 Kiln

接續 Kintsugi 的測試網 Kiln 已於 3/15 啟動，出現無效區塊、客戶端同步及佈署等問題，團隊正進行測試，目前已要求更多開發者社群進行測試，同時也致謝參與測試的專案：

Kurtosis

Tenderly

Lido

Uniswap

EthStaker

Infura

Blockdaemon

若無關鍵問題，Kiln 有望成為最後一個測試網。

難度炸彈

去年 12 月的箭形冰川 (Arrow Glacier) 升級為了讓開發者有足夠時間專注於合併進程而推遲了難度炸彈，目前預計在六月執行。

難度炸彈 (Difficulty Bomb) 代碼能以指數量級提高以太坊挖礦難度，以此降低工作量證明 (PoW) 的挖礦收益，迫使礦工升級節點轉向股權證明機制 (PoS)。

上海升級 (Shanghai)

上海升級規劃了幾項重大更新：

EVM 對象格式 (EVM Object Format, EOF)：由 Ipsilon 團隊提出，在不破壞當前合約的情況下改進 EVM，為使用特定識別碼所佈署的合約提供新功能，讓現有合約維持運行。

信標鏈出金：EIP-4895 能使信標鏈處理所有或部分出金並計入執行層中，允許驗證者出金質押獎勵並維持驗證者所需的 32 ETH 股權。

二層費用減免：由於現有二層方案將交易數據於執行層 (L1) 驗證，終端用戶費用大多仍來自執行層的數據儲存，開發者提出兩項解決方案：

降低調用數據成本：透過 EIP-4488 將 L1 的調用數據 (CALLDATA) 儲存成本由每字節 16 gas 降至 3 gas。

分片：EIP-4844 使以太坊更接近佈署完整分片，此提案引入 Blob 分片交易類型，類似於迷你分片，所有節點皆需驗證 Blob 數據，但數據塊僅限時存取而非永久存儲。

其它改進提案：

EIP-3651：降低訪問 COINBASE 地址 gas 成本。

EIP-3860：限制 initcode 規模、引入 Gas 計量 (Gas Metering)。

EIP-3855：降低合約代碼大小。

以太坊執行層規範 (EELS)

執行層規範規範進展順利，下一步將協調執行層 (EL)、共識層 (CL) 的升級流程。

協議公會 (Protocol Guild)

協議公會 (Protocol Guild, PG) 為公共財籌資機制，是補償協議開發者、貢獻者的一個解決方案，Tim Beiko 強調自己也是其中一員，能從中獲得報酬。

PG 與加密產業常見的薪資結構不同，它為成員提供以太坊上各個專案的代幣 (由專案贊助)，而不是給予 ETH，包括 Beiko 在內約有百名成員。成員將定期更新，加入新貢獻者及除名過時貢獻者。

PG 仍在實驗階段，但未來或能輔助 Gitcoin 以及公共財產募資等基礎設施，PG 將進一步導入智能合約架構，並在有限捐贈下運行約一年，以確保技術、治理等機制無虞。

下一步

Beiko 強調合併仍會是核心開發者的首要任務，希望在一個月內運行多個短期開發網路，自應用程式、基礎設施服務商尋求反饋，上海升級、以太坊執行層規範、協議公會也會持續進行。