台灣虛擬貨幣買賣自2014年本土業者提供服務後逐漸壯大，且依循法規完成洗錢防制。幣託為台灣首家業者，一路帶動台灣虛幣交易服務再進化；公司表示，隨著用戶端需求發展，已完成 NFT 平台服務上線，且知名企業已陸續完成多次 NFT 銷售，透過 NFT 賦能提供創新商業服務。

幣託共同創辦人暨執行長鄭光泰指出，回顧台灣區塊鏈與加密貨幣服務史，在幣託服務上線之前，台灣想要買比特幣的交易人，必須註冊國外服務平台，並將台幣換成美元後，電匯到海外服務商，才能買到比特幣。不僅不便，而且海外平台欠缺保障。

隨著幣託在 2014 年服務上線，國人終於能使用新台幣買到加密貨幣，一來操作簡易且購買成本低，再者減少國人資產轉成美元外幣。另一方面，幣託服務模式也由 BitoEX 代購，增加下單的交易所 BitoPro 服務，類似股票下單撮合讓會員更上手，交易成本再減少。

服務優化讓使用者能更簡易的接觸或買賣虛擬貨幣，更同時要兼顧安全性，所以今年元月推出刷臉註冊服務，兼顧服務優化與提升驗證精確度。除降低門檻外，幣託更重視如何讓加密貨幣走入日常，因此推動點數免費換比特幣的服務，包含全家、中華電信點數均可免費換比特幣，有效推廣加密貨幣普遍性，透過免費取得，增強民眾持有意願，進而推廣區塊鏈技術。

據內部數據統計，累計全家消費點數兌換比特幣數量直逼 700 萬點，超過 1.3 萬人次免費換取比特幣。幣託為台灣打造出通路覆蓋量最大的虛擬貨幣生活圈，讓消費者不論是快速轉換虛擬貨幣資產，或是虛擬貨幣兌換商品，所有消費行為再運用全家的消費積點機制，免費再換回比特幣，讓經濟循環迴圈展現正向效益。

除建構易上手、實名驗證服務基礎外，幣託同時兼起區塊鏈與加密貨幣知識普及的重責大任，並且與多位財經專家、區塊鏈技術者，共同推廣。期望在區塊鏈與加密貨幣技術成為各大學院校必修課程之前，善盡社會責任推廣知識。

鄭光泰表示，幣託取得虛幣交易服務經驗後，為滿足使用者需求，再下一城推出 NFT 平台 BELS，首波滿足企業客戶透過 NFT 賦能特性，提供持有者 VIP 服務，獲得空投等獎勵服務。企業拓展市場模式，從過往的線下實體，連結到線上 NFT，未來全球最大社交型元宇宙－ O2 META 上線後，更展現線上社群與融合共治的創新生態系。

幣託集團

為台灣進入區塊鏈加密貨幣技術領導業者，2014 年成立幣託集團致力於區塊鏈普惠金融，同年，BitoEX 成立，提供比特幣買賣服務，獨步全球超商買幣的便利性更讓華爾街媒體蜂擁而至台灣採訪幣託。2018 年 BitoPro 台幣虛擬貨幣交易所上線，打造便捷交易。

O2 META（O2 元宇宙）

由幣託、光禾與各領域企業以及社群所組成的 O2 元宇宙戰隊，共同創建的元宇宙世界，並透過區塊鏈與 NFT 創新技術的「賦權與賦能」，打造如同氧氣（O₂）般的「開放、共創、共利共榮」的元宇宙金融生態系；連結資源與社群，建立元宇宙生態系平台；融合共存 Web 2、Web 3，讓使用者享有更佳新型態體驗，完成元宇宙移民。

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