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每日國際焦點

德國購買35架F35戰機取代舊的龍捲風戰機

烏克蘭開始使用Clearview的人工智慧臉部辨識，用來發現俄國入侵者，辨明戰場誤傳，以及辨識戰死者身分

菲律賓召喚中國大使抗議中國海軍入侵海域

土耳其總統艾爾段表示未決定是否繼續採購俄國武器

日本

增加制裁17俄羅斯人

南韓

2月進口物價指數增3.5%為9年半來最高

中國

2月銀行貸款1.23兆人民幣遠低於1月的3.98兆

印度

開始為12~14歲施打疫苗

澳洲

Facebook母公司Meta表示將協助訓練澳洲候選人資安與停止散播假消息

制裁33俄羅斯人

菲律賓

召喚中國大使抗議中國海軍入侵海域

緬甸

法國道達爾能源退出Yadana天然氣田後，泰國國家石油勘探生產公司將接手

斯里蘭卡

財長與國際貨幣基金官員會談

歐盟

同意對俄新一波制裁

英國

18日解除最後的入境旅客防疫管制

法國

解除大多數防疫管制後，確診持續增加7日平均值達65882人，住院數周增8人

德國

購買35架F35戰機取代舊的龍捲風戰機

俄羅斯

全國逮捕750多反戰抗爭人士

西班牙

將緊急購買美國、阿根廷玉米

烏克蘭

開始使用Clearview的人工智慧臉部辨識，用來發現俄國入侵者，辨明戰場誤傳，以及辨識戰死者身分

美國

南部乾旱影響冬麥收成

威斯康辛州為防治禽流感撲殺275隻蛋雞

加拿大

許可巴西牛肉豬肉進口

墨西哥

金塔納羅奧餐廳氣爆2死18傷

巴西

準備320億美元經濟復甦方案

祕魯

國會開啟彈劾總統流程

以色列

政府網站遭駭客攻擊，已恢復

沙烏地阿拉伯

邀請習近平訪問

鴻海計畫在沙國設廠

土耳其

總統艾爾段表示未決定是否繼續採購俄國武器

艾爾段、德國總理蕭茲將於安卡拉討論烏克蘭問題

伊朗

稱阻止以色列謀畫的對核設施攻擊

衣索比亞

武裝民兵攻擊護送車隊引發槍戰，擊斃30民兵，護送部隊20陣亡，平民3死。稍後另起攻擊又造成11死

布吉納法索

武裝民兵攻擊汲水民眾造成8死，3天來已超過30死

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