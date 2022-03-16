左起：捷克總理菲亞拉、斯洛文尼亞總理揚沙和波蘭總理莫拉維茨基將訪問烏克蘭。示意圖／擷自維基百科，網路，民報合成

白宮宣布拜登總統將於下週赴歐參加北約特別峰會。拜登簽署開支法案，其中包括對烏克蘭的更多軍事與人道援助。俄軍侵烏進入第21天，波蘭、捷克和斯洛維尼亞總理訪問基輔，對烏克蘭表示支持。

美國總統拜登星期二簽署了一項開支法案，其中包括近140億美元的額外的對烏援助。

美國之音首席國內事務記者赫爾曼報導說，拜登政府官員說，在幫助烏克蘭抵抗俄軍入侵方面，美國已經提供的援助發揮了作用。

拜登說，法案包括的援助方案包含軍事與人道援助，是在已經向烏克蘭提供的12億美元安全援助之外再次提供的。

拜登說：「有了這部法案中新的安全資金和支取授權，我們正在緊急著手，進一步增加對勇敢的烏克蘭人民的支援，他們正在捍衛自己的國家。」

烏克蘭總理什米加爾在推特上說，捷克總理菲亞拉、斯洛文尼亞總理揚沙和波蘭總理莫拉維茨基的來訪顯示了「勇氣和真正的友誼」。

三國總理前往基輔會晤了烏克蘭總統澤倫斯基。他們不顧戰火危險，從波蘭經陸路乘火車進入基輔。

英國國防部的情報評估說，由於俄軍的損失和烏克蘭的抵抗，俄軍在烏克蘭的進攻行動遇到困難，持續的損失也讓俄軍難以控制他們佔領的地區。

英國國防情報組還說，如今，俄羅斯正在從遠在遠東軍區、太平洋艦隊和亞美尼亞的地方重新調動兵力，並且越來越多利用私人軍事公司、敘利亞和其他僱傭兵等非正規軍。俄軍有可能利用這些兵力控制其占領的地區，然後騰出作戰力量，以恢復目前陷入停滯的攻勢。