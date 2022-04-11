專於研究及演奏絃樂作品的台灣絃樂團室內樂集為紀念貝多芬250週年冥誕，曾以三年的時間，將一系列貝多芬絃樂四重奏於9場音樂會中演出完畢，歷經貝多芬的洗禮後，今年的室內樂集系列音樂會，將挑戰絃樂四重奏以外的作品，分別於5月7、11日台北國家演奏廳及5月13日宜蘭演藝廳進行3場音樂會，演出陣容為台灣絃樂團團員：5月7日─鄭澤勳、吳芯昀、吳惠琪、陳梅君、黃盈媛；5月11日─張家倫、簡祥峻、江婉婷、羅培菁、林宏霖、周尚樺；5月13日樂團首席譚正、馮楚軒、許哲惠、顏君玲、張智惠。

台灣絃樂團表示此次特別推出物超所值的套票，最低可享65折優惠，對於喜愛絃樂作品，或者是對古典音樂有興趣的樂迷朋友們，是一飽耳福的機會！

絃樂五重奏暗藏的玄機，全部都埋藏在音樂會中

台灣絃樂團說，室內樂的觀眾群屬於較小眾，其中是因為單純聆聽，經常會抓不到聆聽的主軸，因此該樂團近年於室內樂系列音樂會中，加入演出者親自與聽眾進行導聆的橋段，使聽眾們在聆聽音樂會時更有方向！今年的曲目每首都有其獨特性，也帶著特有的故事背景，如：「樂聖貝多芬雖然有許多室內樂的作品，但絃樂五重奏竟然只有三首，而且僅有「暴風雨」不是改編的作品；布魯赫的降E大調絃樂五重奏，自他過世後便失去蹤跡，直到2006年出現在富比士拍賣會上，漂泊了90年後才進行第一次公開首演……！」，這些埋藏在樂曲背後的故事，將由台絃一一為您解密並抽絲剝繭！

樂團首席精心編排，到宜蘭演出經典古典小品及電影配樂

台絃希望將古典音樂的美，傳至台灣各個角落，但對於不習慣聆聽古典音樂的聽眾而言，整場古典樂的音樂會在心理上是較為吃力的，因此於宜蘭演藝廳的演出，台灣絃樂團首席譚正於音樂會下半場特別安排《女人香》、《新天堂樂園》等經典電影配樂及古典音樂小品，讓樂迷朋友們在了解古典音樂的同時，也能聆聽到熟悉的電影小品，品嘗到多層次的音樂饗宴。

音樂會詳細內容

2022年5月7日（六）19：30 國家演奏廳

演出者：鄭澤勳、吳芯昀、吳惠琪、陳梅君、黃盈媛

曲目：

貝多芬：C大調絃樂五重奏，作品29，《暴風雨》

L. v. Beethoven: String Quintet in C Major, Op.29 "Storm"

布魯赫：降E大調絃樂五重奏

M. Bruch: String Quintet in E-flat Major

孟德爾頌：A大調第一號絃樂五重奏，作品18

F. Mendelssohn: String Quintet No.1 in A Major, Op.18



2022年5月11日（三）19：30 國家演奏廳

演出者：張家倫、簡祥峻、江婉婷、羅培菁、林宏霖、周尚樺

曲目：

玻凱利尼：G小調絃樂五重奏，作品46，第四首

L. Boccherini: String Quintetin G Minor, Op.46, No.4

孟德爾頌：降B大調第二號絃樂五重奏，作品87

F. Mendelssohn: String Quintet No.2 in B—flat Major, Op.87

莫札特： C大調第三號絃樂五重奏，作品515

W. A. Mozart: String Quintet No.3 in C Major, KV.515



2022年5月13日（五）19：30宜蘭演藝廳

演出者：譚正、馮楚軒、許哲惠、顏君玲、張智惠

曲目：

舒伯特：C大調序曲，作品8

F. Schubert: Overtüre in C Minor, D.8

布拉姆斯：F大調第一號絃樂五重奏，作品88

J. Brahms: String Quintet No.1 in F Major, Op.88

布拉姆斯：第五號匈牙利舞曲

J. Brahms: Hungarian Dance No.5

巴爾托克：羅馬尼亞民俗舞曲

B. Bartók: Romanian Folk Dance

德弗乍克：幽默曲，作品101，第7首

A. Dvořák: Humoresque, Op.101, No.7

克萊斯勒：美麗的羅斯瑪琳

F. Kreisler: Schön Rosmarin

克萊斯勒：愛之悲

F. Kreisler: Liebesleid

小約翰．史特勞斯：閒聊波爾卡舞曲

J. Strauss II: Tritsch Tratsch Polka

艾爾加：《威風凜凜進行曲》，作品39，進行曲第一號

E. Elgar: “Pomp and Circumstance”, Op.39, March No.1

葛戴爾：一步之差

C. Gardel: Por una Cabeza

皮亞佐拉：自由探戈

A. Piazzolla: Libertango

摩里科內：新天堂樂園

E. Morricone: Cinema Paradiso