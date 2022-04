專於研究及演奏絃樂作品的台灣絃樂團室內樂集為紀念貝多芬250週年冥誕,曾以三年的時間,將一系列貝多芬絃樂四重奏於9場音樂會中演出完畢,歷經貝多芬的洗禮後,今年的室內樂集系列音樂會,將挑戰絃樂四重奏以外的作品,分別於5月7、11日台北國家演奏廳及5月13日宜蘭演藝廳進行3場音樂會,演出陣容為台灣絃樂團團員:5月7日─鄭澤勳、吳芯昀、吳惠琪、陳梅君、黃盈媛;5月11日─張家倫、簡祥峻、江婉婷、羅培菁、林宏霖、周尚樺;5月13日樂團首席譚正、馮楚軒、許哲惠、顏君玲、張智惠。

台灣絃樂團表示此次特別推出物超所值的套票,最低可享65折優惠,對於喜愛絃樂作品,或者是對古典音樂有興趣的樂迷朋友們,是一飽耳福的機會!

絃樂五重奏暗藏的玄機,全部都埋藏在音樂會中

台灣絃樂團說,室內樂的觀眾群屬於較小眾,其中是因為單純聆聽,經常會抓不到聆聽的主軸,因此該樂團近年於室內樂系列音樂會中,加入演出者親自與聽眾進行導聆的橋段,使聽眾們在聆聽音樂會時更有方向!今年的曲目每首都有其獨特性,也帶著特有的故事背景,如:「樂聖貝多芬雖然有許多室內樂的作品,但絃樂五重奏竟然只有三首,而且僅有「暴風雨」不是改編的作品;布魯赫的降E大調絃樂五重奏,自他過世後便失去蹤跡,直到2006年出現在富比士拍賣會上,漂泊了90年後才進行第一次公開首演……!」,這些埋藏在樂曲背後的故事,將由台絃一一為您解密並抽絲剝繭!

樂團首席精心編排,到宜蘭演出經典古典小品及電影配樂

台絃希望將古典音樂的美,傳至台灣各個角落,但對於不習慣聆聽古典音樂的聽眾而言,整場古典樂的音樂會在心理上是較為吃力的,因此於宜蘭演藝廳的演出,台灣絃樂團首席譚正於音樂會下半場特別安排《女人香》、《新天堂樂園》等經典電影配樂及古典音樂小品,讓樂迷朋友們在了解古典音樂的同時,也能聆聽到熟悉的電影小品,品嘗到多層次的音樂饗宴。

音樂會詳細內容

2022年5月7日(六)19:30 國家演奏廳

演出者:鄭澤勳、吳芯昀、吳惠琪、陳梅君、黃盈媛

曲目:

貝多芬:C大調絃樂五重奏,作品29,《暴風雨》

L. v. Beethoven: String Quintet in C Major, Op.29 "Storm"

布魯赫:降E大調絃樂五重奏

M. Bruch: String Quintet in E-flat Major

孟德爾頌:A大調第一號絃樂五重奏,作品18

F. Mendelssohn: String Quintet No.1 in A Major, Op.18



2022年5月11日(三)19:30 國家演奏廳

演出者:張家倫、簡祥峻、江婉婷、羅培菁、林宏霖、周尚樺

曲目:

玻凱利尼:G小調絃樂五重奏,作品46,第四首

L. Boccherini: String Quintetin G Minor, Op.46, No.4

孟德爾頌:降B大調第二號絃樂五重奏,作品87

F. Mendelssohn: String Quintet No.2 in B—flat Major, Op.87

莫札特: C大調第三號絃樂五重奏,作品515

W. A. Mozart: String Quintet No.3 in C Major, KV.515



2022年5月13日(五)19:30宜蘭演藝廳

演出者:譚正、馮楚軒、許哲惠、顏君玲、張智惠

曲目:

舒伯特:C大調序曲,作品8

F. Schubert: Overtüre in C Minor, D.8

布拉姆斯:F大調第一號絃樂五重奏,作品88

J. Brahms: String Quintet No.1 in F Major, Op.88

布拉姆斯:第五號匈牙利舞曲

J. Brahms: Hungarian Dance No.5

巴爾托克:羅馬尼亞民俗舞曲

B. Bartók: Romanian Folk Dance

德弗乍克:幽默曲,作品101,第7首

A. Dvořák: Humoresque, Op.101, No.7

克萊斯勒:美麗的羅斯瑪琳

F. Kreisler: Schön Rosmarin

克萊斯勒:愛之悲

F. Kreisler: Liebesleid

小約翰.史特勞斯:閒聊波爾卡舞曲

J. Strauss II: Tritsch Tratsch Polka

艾爾加:《威風凜凜進行曲》,作品39,進行曲第一號

E. Elgar: “Pomp and Circumstance”, Op.39, March No.1

葛戴爾:一步之差

C. Gardel: Por una Cabeza

皮亞佐拉:自由探戈

A. Piazzolla: Libertango

摩里科內:新天堂樂園

E. Morricone: Cinema Paradiso