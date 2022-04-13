2021年11月初，北美洲台灣人教授協會（NATPA）公布了 第8屆「廖述宗教授紀念獎」公告 。隨後，紀念奬委員會持續收到許多海內外優秀台灣人的推薦名單及推薦信函。根據「NATPA 廖述宗教授紀念獎」的宗旨與資格，此獎項的主要精神在於肯定「長期耕耘，並對台灣有卓越貢獻」，或「有潛力為台灣做出重大貢獻」的海內外台灣人。NATPA 「廖述宗教授紀念獎」委員會召集人黃界清說，經過二個月的評審與討論，在難免的滄海遺珠之憾中，於眾多優秀人才中選出了兩位（兩組）得獎者名單，NATPA 理事會也已贊成結果。由黃界清代表委員會公佈第8屆「NATPA廖述宗教授紀念獎」得主，台灣民間真相與和解促進會獲得「長期貢獻奬」，陳柏惟獲得「青年貢獻奨」。

台灣民間真相與和解促進會「長期貢獻奬」：肯定長期耕耘並對台灣有卓越貢獻。台灣民間真相與和解促進會成立於2007年12月，在一群長期關注民主與人權的朋友集結下成立，是台灣少數專以推動轉型正義工作為職志的民間團體。真促會代表著台灣追求獨立自主與民主的一股精神，歷經十多年的傳承，結合多個民主世代的堅持與信念，不畏艱難長期默默耕耘，以微博的民間力量，深化轉型正義於社會各個角落，己經在轉型正義的各個層面完成標竿性質的成績。真促會堅持理念，一點一滴實踐而走一條罕見人跡的路徑，卻又是一條通往台灣下一個百年追求的道路，這樣的精神與奉獻值得支持鼓勵。

陳柏惟「青年貢獻奨」：肯定有濳力為台灣做出重大貢獻。2020年在各界都不看好的情況下，台灣基進黨籍的陳柏惟異軍突起，在中國國民黨長期把持的台中市第二選區插上了台派本土的旗幟，當選為第十屆立法委員，加入國防外交委員會，堅持台灣主體意識路線。年僅三十六歲的陳柏惟在4年內投入選舉5次（議員、立委、罷免、公投、補選），每次都全力以赴堅持初心，一路走來追求台灣國家起造的理念，走在實踐的第一線。陳柏惟扛起的是一種堅定本土的台灣傲骨和國家打造的精神，鼓舞了年輕世代為台灣付出，同時鼓舞更多人團結同行，成為台灣年輕人的最佳示範。

北美洲台灣人教授協會將於今年（2022）7月22〜24日年會時，正式頒獎第8屆「廖述宗教授紀念獎」，期待兩位（兩組）得獎者能來參加頒獎典禮並發表演講。

NATPA廖述宗教授紀念獎歷屆得獎者名單（2015〜2021）

2015年第1屆

史明先生： 肯定他「長期耕耘，並對台灣有卓越貢獻」。他的著作「台灣人四百年史」，不但是第一部以台灣人的立場所寫的台灣人拓荒史，也是台灣人台灣民族追求獨立運動的啟蒙導師，對於台灣人追求自由民主，影響深遠。

黃國昌教授：肯定他「有潛力為台灣做出重大貢獻」。他是「2014年太陽花學運」的精神領袖之一，協助擋下黑箱服貿協議，對於台灣未來民主改革運動，影響深遠，持續推動公投法的補正與罷免法的修正，運動仍持續進行中。

2016年第2屆

彭明敏教授：肯定他「長期耕耘，並對台灣有卓越貢獻」。他於1964年與其學生謝聰敏與魏廷朝共同起䓍的「台灣人民自救運動宣言」，主張「制定新憲法，建立新國家，加入聯合國」，對於台灣人追求自由民主獨立，影響深遠，至今仍是台灣永續發展的方向。

陳永興醫師：肯定他「長期耕耘，並對台灣有卓越貢獻」。他於80年代無畏國民黨白色恐怖的威脅，與鄭南榕等人組織了「二二八和平日促進會」，啟開了228事件平反的序幕。長期以來除了在自己的專業上造服社會，更對台灣的文化人權與民主做出卓越貢獻。

2017年第3屆

林媽利醫師：肯定她「長期耕耘，並對台灣有卓越貢獻」。她對血液研究及台灣血液政策做出重大貢獻，並以科學方法推論出新的人類遷徙途徑，她研究發現台灣閩客族群當中，85%有原住民血統，導正台灣人對自己祖先與血緣的認知，有助台灣人的國族認同。

鍾逸人先生：肯定他「長期耕耘，並對台灣有卓越貢獻」。1947年二二八發生時，他是「二七部隊」的領導者之一。他長期獻身於台灣人自救運動，並在文學上耕耘，1988年出版親自參與回憶錄《辛酸六十年》，為二二八歷史寫下見證，啟蒙後進，促進台灣人的覺醒。

2018年第4屆

高俊明牧師「長期貢獻奬」：肯定他長期耕耘並對台灣有卓越貢獻。他一生追求社會公義，捍衛民主人權，在擔任台灣長老教會總幹事任內，於1977年發表「人權宣言」主張建立台灣為「新而獨立的國家」，對於台灣人追求獨立自主，影響深遠，至今仍是台灣永續發展的方向。

林昶佐立委「青年貢獻奨」：肯定他有濳力為臺灣做出重大貢獻。他從學生時期就積極參與政治與社會活動，是重金屬搖滾明星，「2014年太陽花學運」的領袖之一，創組新政黨「時代力量」，在立委期間推動轉型正義，國際人權，台灣獨立等公共議題，並繼續參與相關的社會運動。

2019年第5屆

林義雄先生「長期貢獻奬」：肯定他長期耕耘並對台灣有卓越貢獻。1979年12月10日高雄美麗島事件後，1980年2月28日發生林家祖孫滅門血案，驚醒震痛整個台灣社會，對於台灣人追求獨立自主的民主運動，影響深遠。他一生追求社會公義，捍衛民主人權，提升文化教育，主張核四公投人民作主，至今仍是台灣永續發展的方向。

二二八共生音樂節團隊「青年貢獻奨」：肯定他們有濳力為臺灣做出重大貢獻。自2013年由一群關心台灣歷史的跨校學生發起，發揮青年學生的創意，紀念與傳承對二二八事件的記憶。每年號召上萬名年輕人聚集，每年推出新的活動主題，以團隊合作的精神來擴大參與，凝聚台灣共識，現已是台灣規模最大的民間二二八紀念活動。

2020年第6屆

陳師孟先生「長期貢獻奬」：肯定他長期耕耘並對台灣有卓越貢獻。從1991年抗議清大的「獨台會案」開始，到擔任廢除刑法一百條的「100行動聯盟」召集人，1992年擔任民進黨的秘書長，加入「外省人台灣獨立促進會」，最後開辦「綠逗工作室」，長期支持民主，人權，和正義的「台獨」，期待經過「正名、制憲」與「國家正常化」，來建立台灣人的台灣國，至今仍是台灣永續發展的方向。

蕭美琴「青年貢獻奨」：肯定她長期為台灣做出重大貢獻。從25歲擔任「民主進步黨國際部副主任」，二十年來，為台灣爭取在國際組織中的活動空間，曾經擔任「亞洲自由民主聯盟」秘書長，當選「國際自由聯盟」副主席，擔任立委期間，默默在花蓮耕耘，積極推動人權相關議題法案，為台灣的主體性及民主人權發展做出重大的貢獻，是台美年輕人返鄉投入台灣政治改革的典範。

2021年第7屆

曾道雄教授「長期貢獻奬」：肯定他長期耕耘並對台灣有卓越貢獻。素有「台灣聲樂之父」與「台灣歌劇教父」之美名，從事編劇、作曲、演出、講學、獻音樂教育四十餘年，培訓無數音樂人才。他秉持對鄉土的熱愛與自由民主的堅持，從不向威權服膺歌頌，透過音樂與教育，帶領無數台灣年輕人從音樂中領略展現對土地、對自由的鍾愛。更以豐厚的音樂素養與台灣人廣闊好義的胸懷，活躍於國際樂壇，積極從事公益活動，讓世界看見台灣。

罷韓四君子「青年貢獻奨」：肯定他們有濳力為臺灣做出重大貢獻。2019年11月，WeCare高雄發起人尹立老師 ，結合時任台灣基進新聞輿情部副主任張博洋、前高雄氣爆自救會會長陳冠榮醫師、加上公民割草行動發言人李佾潔醫師組成「罷韓四君子」，並宣揚罷韓理念和行動，激勵台灣人追求社會公義和致力於台灣永續發展。「罷韓」案創下地方自治史上直轄市長罷免先例，寫下相當成功且具有歷史意義的公民罷免運動。

NATPA 「廖述宗教授紀念獎」委員會

召集人：黃界清

電子郵件地址：jechin.han@gmail.com