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每日國際焦點

俄羅斯黑海艦隊副司令陣亡，於克里米亞舉辦葬禮

英國再提供6000飛彈、2500萬英鎊支援烏克蘭

德國外長表示，將繼續送庫存的前東德箭式單兵防空飛彈給烏克蘭

風暴襲擊使裏海管線出口原油減少每日100萬桶

日本

瑞薩表示那珂廠還需要3天才能恢復正常運作

解除東京附近供電警告

南韓

美國商務部長Gina Raimondo表示美國未計畫與南韓重談川普時代鋼鐵限額協定

提名國際貨幣基金官員張昌永為新任央行總裁

中國

世茂集團、世茂服務延遲發佈2021年業績

印度

中國外長王毅將訪印度

紐西蘭

認為疫情最高峰將過，4月4日起對非高危險人員解除強制施打疫苗，含警察與老師在內

新加坡

思愛普計劃未來5年投資2.5億星元設立創新實驗室

Sony音樂設立東南亞總部

泰國

央行將推行新規定放寬商業銀行投資數位資產的管制

4月1日起禁止以數位資產支付

俄羅斯

中國支持普丁續留G20

英國

倫敦金屬交易所鎳價又大漲達15%漲停

再提供6000飛彈、2500萬英鎊支援烏克蘭

伊利沙伯二世奧林匹克公園水上運動中心發生氯氣洩漏25人送醫

法國

4月起將禁止搭高鐵2.4小時車程內的短程航班以推動減碳

德國

外長表示，將繼續送庫存的前東德箭式單兵防空飛彈給烏克蘭

俄羅斯

黑海艦隊副司令陣亡，於克里米亞舉辦葬禮

風暴襲擊使裏海管線出口原油減少每日100萬桶

芬蘭

海關表示對俄制裁影響貿易程度超過蘇聯崩潰

美國

LG能源解決方案預定斥資14億美元預計2024年於亞利桑那州新建電池廠

龍捲風襲擊紐奧良1死

豐田汽車與美國自動車系統公司極光創新開始於德州測試自駕車共享服務

加拿大

LG能源解決方與車廠Stellantis計畫設立合資電動車電池廠

墨西哥

與沙烏地阿拉伯同意強化雙邊經濟關係

巴西

艾克森美孚於巴西離岸鑽探Sergipe-Alagoas海盆。該處預估有10億桶油氣蘊藏

薩爾瓦多

尋求幣安協助推行比特幣為法定貨幣、發行比特幣債券

牙買加

總理向威廉王子夫婦表示牙買加希望獨立

以色列

HUB資安公司將於那斯達克借殼上市，交易總值13億美元

土耳其

亞馬遜將投資1億美元設立物流中心

埃及

經濟受俄烏戰爭影響，請求國際貨幣基金幫助

葉門

亞丁發生汽車炸彈攻擊，資深軍官殉職

沙國聯軍阻止胡塞叛軍攻擊紅海油輪

索馬利亞

2人襲擊摩加迪休機場附近軍事基地，造成3死，本身被擊斃

摩洛哥

與以色列合作民航計畫

突尼西亞

記者將於4月2日罷工爭取言論自由

甘比亞

表示塞內加爾獨立派民兵攻擊造成兩國邊界6000人流離失所

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