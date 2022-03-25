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每日國際焦點

北韓試射最大車載液態燃料洲際彈道飛彈火星17號，飛行1090公里，最大高度達6248.5公里。美國與日本、南韓均譴責。前次試射火星15號飛彈是在2017年11月。南韓回應北韓試射洲際彈道飛彈，進行實彈彈道、戰術飛彈演習

中國外長王毅訪問印度前，於巴基斯坦參加伊斯蘭合作組織會議，發言稱中國支持巴國於喀什米爾立場，引起印度大怒

烏克蘭於別爾江斯克摧毀大型俄國登陸支援艦

美國核准1.76億美元軍售巴林M270多管火箭系統升級與相關裝備

日本

SMBC日興證券副社長遭以操控市場罪名逮捕

美日對日本進口美國牛肉達成新協議，日方需滿足三個條件才能暫時調高關稅30日

南韓

回應北韓試射洲際彈道飛彈，進行實彈彈道、戰術飛彈演習

北韓

試射最大車載液態燃料洲際彈道飛彈火星17號，飛行1090公里，最大高度達6248.5公里。美國與日本、南韓均譴責。前次試射火星15號飛彈是在2017年11月

中國

美國貿易代表戴琪表示美國恢復排除352項目中國進口產品於301關稅懲罰之外，少於原先預期的549項

印度

中國外長王毅訪問前，於巴基斯坦參加伊斯蘭合作組織會議，發言稱中國支持巴國於喀什米爾立場，引起印度大怒

紐西蘭

接收澳洲於諾魯收容的450偷渡客

新加坡

下月起取消所有已施打疫苗旅客的強制隔離，走向與病毒共存

巴基斯坦

阿富汗邊界民兵攻擊造成軍方4士兵殉職

斯里蘭卡

國際貨幣基金以外，同時尋求世界銀行協助

歐盟

美國將增加液化天然氣供應歐洲

英國

與加拿大開啟新貿易協定談判

法國

總統馬克宏表示將退休年齡延後到65歲是必要的

德國

殼牌與德國液化天然氣簽下合作備忘錄，殼牌將於布倫斯比特爾液化天然氣港取得一定容量

俄羅斯

美國評估認為俄國飛彈60%失效

瑞士

凍結57.5億瑞士法郎（61.7億美元）俄國資金

義大利

前總理孔蒂遭調查執政期間俄國援助防疫有無賄賂嫌疑

西班牙

政府積極協商希望停止卡車罷工，罷工已經造成多處超市食物短缺

烏克蘭

於別爾江斯克摧毀大型俄國登陸支援艦

土耳其電信公司Turkcell為烏克蘭三大電信商之一，表示10%基礎設施停擺

波蘭

以間諜嫌疑驅逐45俄國外交官，並封鎖俄國大使館銀行帳戶，俄國強烈抗議

希臘

向法國軍購40億歐元含3海軍艦艇6飆風戰鬥機

美國

紐約在全球金融中心指數中仍居冠，領先第二名倫敦幅度擴大

美國準備收容10萬烏克蘭難民

加拿大

總理杜魯道與左翼小黨新民主黨結盟，承諾增加社會支出。預期將造成通膨加劇

巴西

經濟部長預計減稅工業產品稅33%以利疫後經濟復甦

祕魯

無視抗爭核准擴大Las Bambas銅礦

巴拿馬

印度寶萊塢製片公司愛神國際簽約，將於巴拿馬拍攝5部電影

古巴

最大發電廠上周停擺導致全國燃料需求大增而燃料短缺

尼加拉瓜

報刊評論遭逮捕的總編輯遭奧蒂嘉政府宣判洗錢罪名

以色列

以色列國民銀行成為以色列首家可以加密貨幣交易銀行

土耳其

央行外匯存底回升到172億美元

埃及

與阿根廷、印度、美國洽購小麥

阿拉伯聯合大公國

擔任國際刑警組織總裁的Ahmed Nasser Al-Raisi遭調查任阿聯內政部官員期間違反人權

巴林

美國核准1.76億美元軍售M270多管火箭系統升級與相關裝備

衣索比亞

中央政府宣布單方面停火以利人道救援物資進入提格雷

索馬利亞

自殺炸彈攻擊炸死反對派國會議員參選人Amina Mohamed，總死傷人數增至48死105傷，青年黨承認犯案

馬利

西非經濟貨幣聯盟法庭宣判停止8國對馬利的制裁

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