針對俄羅斯入侵烏克蘭一事，即將在布魯塞爾召開峰會的西方領導人預計將關注中國動向並提出警告。

美國安全官員說，他們還沒有看到任何北京向莫斯科提供軍事設備或向俄軍提供其它援助的跡象。但是西方官員警告說，中國拒絕譴責俄羅斯入侵以及鸚鵡學舌般重複克里姆林宮的宣傳，這令人關切。

但北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）指控，在俄羅斯攻擊烏克蘭之際，中國給予俄國政治支持，散播「大謊言」。

史托騰柏格星期三（3月23日）說：「我們面對一個發生了根本改變的安全環境，威權強國越來越準備要使用武力來遂他們的心願。」

「北京加入了莫斯科，質疑獨立國家選擇自己道路的權利，”他補充說。「所以我預計，我們也將處理中國在這場危機中的角色。”

到目前為止，中國表面上試圖避免捲入烏克蘭戰爭的政治衝突。中國表示承認烏克蘭的主權，但也認同俄羅斯對北約的東擴提出的「合理的安全關切”。

史托騰柏格表示：「中國給予俄羅斯政治支持，包括藉由散播謊言及假消息，盟邦們擔心，中國可能為俄羅斯的入侵提供物資支持。」

史托騰柏格指出，北約領袖們將呼籲中國，應履行身為聯合國安理會成員的責任，避免支持俄羅斯的戰爭，並加入世界其他國家一起呼籲立即、和平地結束這場戰爭。

一些美國議員認為，俄羅斯的軍事行動在烏克蘭遲滯，這也許讓中國領導人在考慮使用武力、特別是對台灣動武時三思而行。

參議院軍事委員會主席傑克·里德（Jack Reed）星期三對國防作家組織（Defense Writers Group）說：「中國也在看俄羅斯，他們開始問問題。」他提到中國還沒有真正檢驗過它新發現的軍事實力。

「我認為中國方面經常想著他們對台灣的態勢，」他說。「如今他們有了更多的一些數據……他們可能會另有想法了。」