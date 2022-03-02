2022.3.1烏克蘭總統澤倫斯基（右上銀幕內）透過視訊向歐洲議會緊急會議發表演講，呼籲歐盟在烏克蘭與俄國的戰爭中，「證明你們與我們站在一起」。圖／擷自DW新聞影片

在烏克蘭正式提出加入歐盟的申請一天之後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）星期二（3月1日）呼籲歐盟在烏克蘭與俄國的戰爭中，「證明你們與我們站在一起」。

澤倫斯基是透過視訊向歐洲議會星期二舉行的一場緊急會議上發表演講時發出上述呼籲。

與會的歐洲議會議員中，有人身穿印有「與烏克蘭站一起」字樣和烏克蘭國旗的T恤衫，還有人身披或別著藍黃色相間的圍巾或絲帶。演講結束後，與會者全體起立鼓掌，向澤倫斯基致敬。

「我們正在為成為歐洲的平等成員而戰鬥，」澤倫斯基用烏克蘭語致辭說。

「請證明你們與我們在一起；請證明你們不會棄我們而去；請證明你們的確是歐洲人；而且生命將戰勝死亡，光明將擊敗黑暗，」他說。「歐盟有了我們會更強大。」

他的演說被現場口譯成英語，而口譯員則在實況傳譯過程中數度流淚哽咽。

俄軍大肆進犯烏克蘭、並且發動針對首都基輔的攻擊之後，澤倫斯基一直堅持在基輔指揮抗戰。美國政府曾經提議協助他撤離基輔，但是遭到他的婉拒。

星期二當天向歐洲議會發表演說之時，一隊俄國的裝甲部隊正在駛往基輔的途中。而在澤倫斯基發表演說之前，俄國的火箭彈擊中烏克蘭第二大城市哈爾科夫自由廣場，造成嚴重的平民傷亡和財產損失。

「這就是自由的代價。我們只是為我們的土地而戰，為我們的自由而戰，儘管我們國家所有的城市都遭到了封鎖，」澤倫斯基說。

包括保加利亞、捷克共和國、愛沙尼亞、匈牙利、拉托維亞、立陶宛、波蘭、斯洛伐克和斯洛維尼亞在內的9個中東歐國家的總統星期一曾發表一封公開信，呼籲立即將烏克蘭列為歐盟的候選國，並同時啟動正式的入會談判。

不過根據路透社的報導，烏克蘭自己也很清楚，即使它在目前的戰爭結束後有幸擺脫莫斯科的控制，談判加入歐盟也將是一個漫長的程序。

歐洲理事會主席夏爾∙米歇爾（Charles Michel）在澤倫斯基演講結束後向歐洲議會表示，歐盟將嚴肅對待烏克蘭加入歐盟的「合理」要求，但是他說，「這將是困難的，因為我們知道（在有關歐盟擴大問題上）歐洲有不同的看法。」

歐洲議會星期二晚些時候會就一個議案進行表決。根據路透社看到的議案草案，該議案將俄羅斯定義為「流氓國家」，而且呼籲各成員國就對莫斯科進行更為嚴厲的制裁達成一致意見。

普丁揮軍入侵烏克蘭後，歐盟已經採取了很多力挺烏克蘭的措施，包括為向烏克蘭運送武器提供融資。

歐洲議會即將進行表決的議案草案以及受到主要政黨支持的草案修正案，呼籲將目前的製裁進一步擴大化，以便「戰略性地弱化俄國經濟和工業基礎，特別是軍工企業」。

歐洲議會在議案中表示，俄國入侵烏克蘭「有效地使俄國成為一個流氓國家」。

歐洲議會這項不具約束力的議案草案還指出，普丁「讓人想起20世紀獨裁者最令人恐怖的聲明」，澤倫斯基卻表現得「很英勇」。

歐洲議會呼籲歐盟領導人更強硬地對待與俄國領導層親近的寡頭、大亨和官員，限制從俄國進口石油和天然氣，將俄國和它的盟國白俄羅斯完全踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）國際結算系統，向俄羅斯輪船以及往返俄羅斯的輪船關閉所有的歐洲港口。

普丁把俄軍入侵烏克蘭稱作旨在「對烏克蘭進行去軍事化和去納粹化」的「特別軍事行動」。目前入侵行動已經進入第6天，但是俄軍在烏克蘭各地遭遇到烏克蘭軍民出乎預料的頑強抵抗。

歐盟委員會主席烏爾蘇拉∙馮德萊恩（Ursula von der Leyen）認為，普丁的侵略行動有效地讓歐洲國家團結一致，共同應對俄羅斯的威脅。

「如果普丁尋求的是分裂歐盟、弱化北約、以及分化國際社會，那麼他獲得的結果正好適得其反，」馮德萊恩向歐洲議會表示。她的上衣上別著一條藍黃相間的絲帶。



2022.3.1烏克蘭總統澤倫斯基演講結束後，與會者全體起立鼓掌，向澤倫斯基致敬。圖／擷自DW新聞影片