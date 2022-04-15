時代力量立委陳椒華14日再指，鏡電視每月撥款10萬元現金給新聞部副總編陳素秋，這筆錢的用途是給「NCC顧問」。圖/陳椒華簡報資料

鏡電視是近10 年來第一個新申設過關的新聞台，但自3月 4日撤換董事長陳建平開始、裴偉辭董事長仍月領150萬元顧問費等爭議連環爆。時代力量立委陳椒華4月14日再揭露，鏡電視每月撥款10萬元現金給新聞部副總編陳素秋轉交給「NCC顧問」。本報接獲檢舉證據，這名藏鏡人就是前NCC主秘吳嘉輝！

陳椒華昨天在立法院交通委員會質詢表示，鏡電視前財務長所做的內部調查報告之中，有一份「附錄一顧問人員或顧問費明細」，其中新聞部的表格內出現鏡電視副總編陳素秋的名字，並記錄自2021年5月起，每個月領取10萬元現金給「NCC顧問」，作法不符常理，啟人疑竇。



圖說：鏡電視新聞部2021年4月29日的簽呈。圖/知情者提供

另據曝光資料，鏡電視在2021年4月29日一份來自新聞部的簽呈，內文為「自110年5月1日起聘『台經院資深顧問吳嘉輝』為顧問，任期一年，每期顧問費為新台幣10萬元整，取得執照前以現金方式支付，取照後則另簽署顧問合約……」核准欄內不只陳素秋簽了名、董事長裴偉也親簽同意。

「為什麼是用現金？」陳椒華質疑「內部會計作帳一定是憑證不實嘛，涉違法逃漏稅，根本在洗錢。」恐有阻斷金流查詢、財務做帳的可能性。

吳嘉輝曾任交通部電信總局廣電技術處處長、交通部電信總局副局長、新聞局副局長、NCC主任祕書一職，與NCC上下關係密切，是最熟識的「老長官」之一。

不過，吳嘉輝爭議事件不少，除是NCC成立以來，第一位捲入貪瀆弊案遭檢調約談的官員外，還因此在2010年10月19日遭到監察院以9票對0票無異議通過彈劾。



圖說：吳嘉輝爭議事件不少，是NCC成立以來，第一位捲入貪瀆弊案遭檢調約談的官員。圖/取自網路

監察院彈劾內容中痛斥「吳嘉輝在交通部電信總局副局長期間，不知潔身自愛，多次接受業者邀宴，任由電信設備業者給付其子女超額薪資及不實顧問費用，獲取利益高達73萬6,650元，違反《公務員服務法》」。

本次吳嘉輝再度因顧問費捲入爭議，根據NCC內部消息指出，一名現任NCC委員過去曾長期擔任吳嘉輝部屬，該名NCC委員在鏡電視審查過程中，「異常關切」鏡電視的審查進度，幾乎是每週都會向承辦單位探詢，鏡電視最後拿到執照的審查會議上，也力挺NCC主委陳耀祥讓鏡電視過關。

對此，鏡電視提出三點回應，一是立法委員所述資料，員工聘任與籌設費用等數字並非精確，近日媒體報導亦已多次澄清，而相關交易均為「公司私法行為，一切適法」。二是鏡電視2021年5月1日起聘任的顧問，為公司營運之必要行為，亦符合相關法令。三為相關資訊均為有心人士片面擷取惡意影射，已嚴重影響鏡電視商譽及營運，籲請媒體引用前應先查證。

然而，對於為何以陳素秋名義支領、然後刻意以現金支付等關鍵疑點，鏡電視均迴避未予說明。