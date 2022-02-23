宛如復刻當年秀場流金歲月的「真愛秀・藍寶石大歌廳」將在4/30-5/1於高流海音館登場。2月27日（日）中午12：00起，於ibon售票系統開賣。

「藍寶石大歌廳」那曾經是高雄70-80年代重要的娛樂符號。高流執行長李欣芸指出：讓更多人知道這塊土地發生過的故事；如何將這段過去的歷史，用新的手法賦予新生命演繹給所有參與觀眾，是我們全力著重的，也是「真愛秀・藍寶石大歌廳」舉辦的意義所在。

高雄流行音樂中心記者會公佈的活動影片，話說：1970、1980年代高雄「藍寶石歌廳秀」眾多當紅歌手演唱創造出龐大商機。在台語受到管制當下，秀場成為台語歌手的避難所。隨著媒體發達，後來歌廳秀搬上電視螢幕，而綜藝節目與錄影帶盛行則讓曾經風光的秀場漸漸黯淡，由於許多人懷念藍寶石當時精彩演出，所以今年藍寶石回來了，2022藍寶石大歌廳與你相見！

「真愛秀・藍寶石大歌廳」公佈為期兩天的夢幻卡司，共計12組歌手分別為4月30日林慧萍、黃妃、龍千玉、蔡小虎、王彩樺、曾心梅、邵大倫、張秀卿、5月1日陳美鳳、洪榮宏、李翊君、龍千玉、蔡小虎、荒山亮、邵大倫、張秀卿。

高流指出，除了「真愛秀・藍寶石大歌廳」之外，高流未來也將多朝產業接軌連結，透過主辦多樣貼近市場及產業面向的主題活動，促成各類合作跨界。