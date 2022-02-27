台灣水產實驗所不斷改良吳郭魚，讓牠的養殖從淡水變成海水，土味消除了，價格也上漲了，如今稱為台灣鯛或潮鯛，身價翻了好幾倍，讓世界見識到台灣水產養殖的科技實力。示意圖／擷自網路，民報合成

年節前，一位喜歡釣魚的朋友送來一尾吳郭魚，我一向不喜歡吳郭魚的土腥味，朋友見我搖手，就搶著說：「這是海吳郭，潮鯛沒有土腥味」，經他一說明，我才收下來，一吃之下果然美味。

台灣的吳郭魚，有一段故事，現在吳郭魚經過幾十年養殖改良，吳郭已經不叫吳郭，而是「台灣鯛」，台灣鯛目前是出口大宗，深獲美國和日本人喜歡，而且可以充作生魚片食用，擺脫過去廉價魚的封號。

吳郭魚真正學名是慈鯛科，種類有一百多種，如果我們稱呼這個人是刁民，意思就是不好款待的人，就會用「台灣鯛」來形容，因為此雕與刁民的發音相同。

1946年，高雄旗津有兩位討海人，一位叫吳振輝，另一位叫郭振彰，他們的漁船剛好停在新加坡，兩人第一次見識到吳郭魚，心裡想，戰後台灣人生活很窮，如果大量養殖這種魚，應該對民生有幫助，當年，新加坡稱呼吳郭魚是羅非魚，也有來自非洲莫三比克的魚種，吳郭兩位引進的是莫三比克魚，台灣民間稱為「南洋鯽仔」，香港叫非洲鯽，意思是原生在非洲尼羅河的魚，後來稱為吳郭魚，是感念這兩位老兄，用他們兩人的姓合起來，才叫吳郭魚。

吳郭兩位老兄用夾帶方法，通過新加坡海關，經過一段航程後，三十幾尾幼魚，回到高雄旗津只剩十三尾，其中有五隻公的八隻母的，從此開啟養殖吳郭魚的事業。

早期養殖的吳郭魚體型小，生命力旺盛，很多農戶就把它放養在田裡面，收割稻田後順便抓魚進補，所以，對戰後貧困的台灣底層人民，雖然吃不起高價魚，至少還有魚吃，被放養在田溝的吳郭魚，吃土也吃各種肥料，當然身體有土味，過去田裡的三角魚，幾乎都被外來的吳郭魚取代，但是，吳郭魚體型小，自然無法進入大餐廳，價格很低，所以變成庶民家裡的菜餚。

1968年，台灣水產實驗所，把非洲莫三比克吳郭魚和埃及尼羅河吳郭魚交配，生產出體型較大的福壽魚，這個時候，就無法在水田裡放養了，開始進入魚塭世界，吳郭魚體型更大，購買者也比較多了，但是，魚塭裡還是有土味，其實，去土味很簡單，只要放進魚池裡飢餓兩天，讓魚吐出砂土，土味就會消失，有些廚師喜歡以豆腐乳加辣椒清蒸，可以去除土味，也非常美味，用醬油紅燒吳郭魚，是台灣家庭一道家常菜。

台灣水產實驗所不放棄改良工作，吳郭魚也開始從淡水變成海水，土味消除了，價格也上漲了，如今稱為台灣鯛或潮鯛，身價翻了好幾倍，讓世界見識到台灣水產養殖的科技實力。