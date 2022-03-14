1987年2月28日陳永興當日完整說明「二二八真相」演說錄音檔與翁金珠吟誦政治受難者柯旗化的詩作「母親的悲願」。陳永興批判國民黨也揚起「抗中保台」的先聲。

陳永興醫師1987年2月28日在台中演說的影音檔，日前報導首公開，在網路獲得極大回響。今在續重返當日現場，公布另則陳永興當日完整說明「二二八真相」演說錄音檔與翁金珠吟誦政治受難者柯旗化的詩作「母親的悲願」。該首詩是柯旗化（筆名明哲）紀念二二八事件中死難的同學「岡山余仁德先生」道盡台灣受難母親遲來的心聲，並為眾多苦難的台灣先賢先烈同聲哭泣。

1987年2月，平反二二八在全島展開，228公義和平運動的系列公開演講在鎮暴部隊重重包圍之下，氣氛肅殺緊張。陳永興在演說中痛批陳儀電報蔣介石派兵來台是造成台灣最大慘案的元兇，那是國民黨蔣家還在主政的年代，陳永興無懼並嚴厲批判國民黨掩蓋真相、不准人民公開討論、研究，沒有任何認錯道歉賠償，國民黨是沒有道德的政權。

「台灣人站起來！勇敢打破40年前的二二八禁忌了。」他說，台灣歷史不能被消滅，今起台灣社會不再有任何禁忌。並要訂228紀念日，國民黨就算不同意，咱要自己來定紀念日，他呼籲當日不要工作自動休息一天，懷抱悲傷的心情與咱受難的先賢同在苦難。

那是警備總部環伺蒐證、鎮暴部隊威嚇的年代，陳永興毫無畏懼在台上向情治單位與國民黨大聲疾呼要認同台灣這塊土地。尤值一提的是他並呼籲在場人民，不要忘記對岸中國竟還口口聲聲說「台灣是他們的、是中國的」。要避免中國軍外來政權，在咱台灣苦難的島嶼再次發生二二八，咱人民要自覺，在場所有人回去後咱要向所有認識的人呼籲「大家要做台灣的主人」。

陳永興批判國民黨也揚起「抗中保台」的先聲。對比當前國家處境，值得深思的一段結語，一如他所說，為了咱後代子孫咱要有智慧避免再發生228，台灣不再受外來政權威脅，咱人民要自覺。

陳永興在會場說「做一個台灣人不但要有疼心、有勇氣、有骨氣還要有智慧」。上網影音重回1987歷史現場。錄音聲檔紀錄台灣歷史，也見證抗中保台先聲！

1987年2月影片錄音聲檔來源為為一生熱愛鄉土、奉獻台灣，投身民主運動在美去年甫過世的張信行醫師。

翁金珠吟頌 柯旗化詩作「母親的悲願」

請不要燃放鞭炮 鞭炮聲會使我發狂

我的兒呀，我的愛兒

那一天 你雙眼被蒙著 全身被綁著

在一陣槍聲中倒下 鮮血染紅了故鄉的土地

只因為在二月底 寒流來襲那天 你挺身抗議

他們貪污腐化 他們橫行霸道

就這樣你便一去不復返 傷心的眼淚流不盡

如今我已哭瞎了雙眼 滿腔的悲憤 日夜使我心碎又斷腸

他們殺死你 鄉里最優秀的大學生

他們奪走了我的一切希望 叫我如何能活下去

兒呀，我的愛兒 阿母和你相聚的日子 當亦不在遠 在另一個世界

讓我緊抱著你 同聲一哭 讓我撫摸你的創痛

減輕你的痛苦 安息在故鄉山河的懷裡 我們將從此不再分離

永遠活在同胞們心中

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