民進黨高雄市第八選區(前金、新興、苓雅)議員參選人湯詠瑜3分鐘的影片，讓人眼睛一亮！她，台美雙律師湯詠瑜是「黨外街頭律師」充滿正氣的湯金全律師之女。1999年在人格者林義雄推介加入民進黨。

民進黨2022年高市議員初選在即，4月11日至5月31日啟動民調戰，高雄市第八選區(前金、新興、苓雅)議員參選人湯詠瑜3分鐘的影片，讓人眼睛一亮！她，台美雙律師湯詠瑜是「黨外街頭律師」充滿正氣的湯金全律師之女。1999年在人格者林義雄推介加入民進黨。

影片內容以不同階段的照片呈現湯詠瑜的民主運動家庭啟蒙，照片還秀出其年少時期與創黨主席江鵬堅、蘇貞昌及她關心參與各類政治公共事務活動，其中還有2000年蔡英文時任陸委會主委時期所舉辦的第一場「大陸政策及兩岸關係」研討活動與蔡合影。

我是2022高雄市第八選區(前金、新興、苓雅)議員參選人，湯詠瑜。

在高雄成長，並取得台美雙律師資格，任職於國際知名律師事務所，我想帶著在地的感情、國際商務經驗、律師媽媽的體悟，追求前金、 新興、苓雅市民對未來的共同想望與願景、更乾淨清新的政治。

台灣三月天，民進黨地方議員四月初選民調在即。上網影音「湯詠瑜 詠瑜新選擇」3分種影片。看見湯詠瑜不同階段的照片呈現她在民主運動家庭啟蒙、在前金、新興、苓雅的成長過程、台大法律系求學及紐約大學碩士留學時期，以及國際律師專業訓練，與投身公共服務的經歷，包括519綠色行動、林義雄主席介紹入黨、參與 民主進步黨 選戰菁英養成班培訓等，並效學民主運動前輩江鵬堅、姚嘉文、許信良、張俊雄等人的風采。

她說：「新選擇湯詠瑜，期許以在地感情、法律專業及國際經驗，詠瑜承擔，為您服務、為您爭取權益！」。