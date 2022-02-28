Ikkon Shabu套餐選項單純，但每道都是用心的精緻呈現。圖／周永受

鍋物是度過寒冬時節暖身暖心的必吃料理，也是年節場合與家人好友歡聚的最好選擇！圍著一桌豐盛的海陸食材、蒸騰誘人的香氣以及熱鬧的歡聲笑語，是對節慶歡聚的究極致敬！

以職人精神打造的精品日式火鍋「Ikkon Shabu」，嚴選天然無毒的海陸食材搭佐自製慢熬湯底，席間也有讓令人驚喜的私房料理。「藏王極上鍋物」用目不暇給的豐富選項及重視食安的食材履歷，讓人安心盡情享受美味，以「全台肉品最強火鍋」口號，為食客帶來最滿足的鍋物體驗！

Ikkon Shabu》職人精神入魂 講究美學的究極火鍋

吃火鍋也能有美學、有態度！被譽為桃園最美的火鍋店「Ikkon Shabu」，由3個熱愛棒球及美食的大男生鯨魚、小連、聖共同經營，使用最打動他們的日語詞彙「一魂（ikkon）」所象徵的職人精神為理念，打造別樹一幟的鍋物美學。

「Ikkon Shabu」店內環境選用水泥砌成的極簡工業風，添加金屬材質點綴時尚感，空間設計顛覆大眾對於吃火鍋這件事的印象。3人喜愛的棒球元素，也隱身在形似捕手面罩的壁燈與以本壘板意象設計的logo，展現3人創業夢想的火鍋店。



極簡工業風體現粗獷男子氣概，吧檯座讓單獨前來的客人也能自在用餐。圖／周永受

天然健康 堅持食材的初心

熱愛到處吃美食的3人對食材品質有相當程度的堅持。鯨魚笑說，「我們選用最天然、健康的食材，讓客人在盡情享用後，感覺是舒服沒有負擔的。」店內的3種湯頭，均由新鮮食材慢火細熬。用昆布、柴魚和10幾種蔬果，熬成溫和鮮甜的「昆布柴魚」；選用中藥材及添入和牛牛油香氣的「藤椒香辣」，以及用椰奶和泰式香料自製的獨特「泰式冬蔭功」都深獲食客喜愛。



開胃小點與私房料理，以清爽開胃的調味為主，使用當季食材展現創意。圖／周永受

Ikkon Shabu的套餐選項單純，先挑湯底，再選主食肉品。牛肉選用來自日、美、澳的A5山形和牛、M9和牛以及PRIME翼板，厚切的肉片讓人品嚐到扎實的口感；豬肉則有西班牙伊比利豬、松阪豬、台灣黑豬，另外還可以選擇頂級桂丁雞佐飽滿鮮美的寸上蛤、豪華的海鮮拼盤；單點部分則有牛肉或起司蛋餃、清脆的川味蝦丸等手工鍋料。從湯底、肉品、蔬菜到火鍋料，足見待客的用心與誠意。

私房手製 帶給味蕾的美好驚喜

Ikkon Shabu讓人驚喜的還有主廚的私房手製料理、副食與火鍋料。端出2擇1的季節性開胃小點「海膽生牛肉佐松露」或「干貝花枝粄條」，接著呈上精緻小巧的「泰式鮭魚卵蝦球佐山藥細麵」或發想自蚵仔麵線的「炸牡蠣」，擺盤洋溢優雅美感，隨著開胃菜出菜，打開客人的味蕾。

副食更是超乎想像的豪華6選1，可指定製作「海鮮雜炊」，或者選擇鋪滿鮭魚卵、海膽及干貝的「海王丼」、「海后丼」。若想嘗試不同口味，也有「月見打拋飯」、「胡麻烏龍麵」、「越光米飯」可做選擇。最後奉上手工甜點、當季水果為鍋物套餐畫下句點。從開胃菜到甜點，Ikkon Shabu帶給人們充滿驚喜的味蕾饗宴，「將精選的優質食材做出不一樣的呈現」就是3位店主職人精神的凝聚所在。



加價的副食「海后丼」，服務人員會在桌邊將滿滿的鮭魚子淋上越光米飯，令人賞心悅目。圖／周永受

藏王 極上鍋物》海陸饗宴 嚐遍世界的獨家鍋物學

日式火鍋店「藏王極上鍋物」，豐盛的鍋物選項昂首於火鍋界，從食材的豐富度及品質著手，打造出最能展現台灣人待客氣勢的超澎湃火鍋，光是一款肉品，就有多種部位、不同等級與來自世界不同產地的選擇，盡情滿足客人從吃飽、吃巧到嚐鮮等各種需求。

「藏王極上鍋物」前身為「大魔．大滿足鍋物」，因應疫情將品牌升級，以食安為重點，監控各種食材履歷，強化原本用餐環境的清潔。為了打造更舒適的用餐體驗，店外候位區設置日式炭爐與造景、店內換為充滿人情溫度的暖色調，以平易近人、品質與時尚之姿成為桃園在地人聚會歡慶的首選。



明亮溫暖及典雅的用餐空間，非常適合各種類型的聚會。圖／周永受

大口吃肉 全台肉品最強火鍋

得益於自家集團強大的進貨渠道及庫存管理，「藏王極上鍋物」豪邁地打出「全台肉品最強火鍋」口號。從美國頂級安格斯牛、澳洲頂級黑傑克牛、精品和牛到日本A5和牛一應俱全。若想要嚐到牛肉各種部位，可選「極上日本A5牛魔王」套餐，一盤就能享受到沙朗、板腱及霜降雪花等3個部位，還附贈海鮮小拼盤，海陸美味一網打盡。



日本A5牛魔王套餐，一次品嚐軟嫩的沙朗、肉香口感十足的板腱及油花豐厚的霜降雪花。圖／周永受

若是喜歡海鮮，必點套餐「極品海龍王」，汶萊藍鑽蝦、南美甜白蝦、野生海大蝦等不同產地蝦肉，口感清脆汁甜、飽滿扎實；海鮮拼盤上還盛有可以生食的日本大干貝、新鮮軟絲、小花枝、厚片鱸魚及鯛魚，讓喜愛海鮮的食客讚不絕口。



極品海龍王是非常受歡迎的套餐，各式海鮮應有盡有。圖／周永受

天然養生 令人安心滿足的美味

為了提升食安品質，藏王提供新鮮當季的「無毒安全蔬菜盤」，各種蔬菜都有產銷履歷，均在菜單上註明，讓許多客人放心。火鍋配料也絲毫不見馬虎，知名的小南門蛋餃、大稻埕佳興福州魚丸、北港手工米血及特製的野菜豆腐，挑選食材的用心，入鍋一試便知。



附有產地履歷的無毒安全蔬菜盤及菇盤，看菜單的同時也能閱讀產地故事。圖／周永受

選項豐富的湯底亦是藏王一大特色，若想品嚐肉品海鮮的原味，推薦搭配用白甘蔗及蔬果熬煮的「原味蔬菜」湯底，或是加了台東初鹿鮮乳的「牛奶湯」；講究養生的話，有中藥材熬燉的「何首烏」及溫和不傷胃的「麻辣湯」；其他還有「茄汁牛奶」、「精燉牛肉湯」及「辣味鮮蟹」等湯底供選擇。湯底、肉品與蔬菜的排列組合，讓人每次造訪都有新鮮感，餐後別忘來一份焦糖烤布蕾、起司蛋糕或莫凡彼冰淇淋作收尾，達到完美的大滿足！



精選世界各地的頂級牛、豚肉，加上自家研發熬製的20餘種獨特湯頭，讓人有探索不盡的美味公式。圖／周永受

※本文轉載自 《桃園誌》No：80