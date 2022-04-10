民眾上市場買菜，總覺得肉、菜、水果、麵包樣樣都漲，而外食族也一樣，早、午餐每餐花費至少都多了30至50元。這不是錯覺，行政院主計總處揭露，其實民眾購買頻率高的項目，漲幅已突破6%。圖/取自shutterstock

主婦最近上市場買菜，總覺得肉、菜、水果樣樣都漲，如果要買一個星期的菜，至少要花費新台幣 3,000元以上，而外食族也一樣，早、午餐每餐花費至少都多了30至50元，晚餐要和家人朋友聚會，總要花上2,000元以上。這不是錯覺，據行政院主計總處揭露，其實民眾購買頻率高的項目，漲幅已突破6%。連上班族提神少不了的咖啡、甜點，早已漲過一波。

2021年第2季以來，國內消費者物價指數（CPI）年增率屢屢突破2%，創下波段新高，今年3月CPI漲幅更突破3%、升至3.27%，創下9年半最大漲幅。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，「民眾對最近國內物價漲幅很深刻。」

主計總處統計，3月CPI年增率為3.27%，寫下2012年9月以來的新高紀錄；扣除蔬果、能源後的核心CPI年增率達2.47%，為2009年2月以來的新高。

曹志弘分析3月CPI漲幅飆升因素包括，蔬菜受到2月寒流的遞延影響，供給減少、價格上揚；蛋類因為供需失衡及飼養成本提高，價格跟著上漲；外食費漲幅持續擴大，3月年增率達5.26%，創下逾13年新高。

另外，曹志弘表示，俄烏戰爭爆發後，國際農工原料價格攀高，油價更一度飆破每桶120美元，導致3月躉售物價指數（WPI）、進口物價指數漲幅雙雙擴大，連帶影響國內油料費上漲近2成，是推升物價指數漲幅擴大很重要的關鍵。

他認為，雖然國際農工原料價格近期略有回檔，但還是處在高點，只要原物料價格沒有明顯下跌，廠商還是可能轉嫁至售價，以反映生產成本，因此4月CPI年增率大於3%「機率蠻高的」，只是漲幅不至於明顯擴大，整體CPI年增率高峰則應落在第2季。

中央大學教授吳大任則表示，烏俄兩國是全球重要糧倉，糧食問題比能源難解決，他分析，今年台灣除要考慮輸入性通膨問題外，也要觀察中國疫情嚴峻，上海、深圳封城，恐進一步影響供應鏈斷鏈問題。

值得注意的是，因物價具有「向下僵固性」（Sticky Prices），以餐廳為例，每次調整價格均需重新印刷所有菜單，因此為節省多餘的開銷以及維持與客戶關係，大部分廠商不會頻繁的改變售價。也就是說，即使未來國際原物料下跌、市場供需恢復正常，物價恐還是很難回調。

政大金融學系教授殷乃平指出，現在國內物價漲得凶，恐會造成許多民眾入不敷出，但如因此調漲薪資，將使得通膨、物價上漲的壓力更大，恐會出現「螺旋式通貨膨脹」，政府應提早準備相關因應措施。