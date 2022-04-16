2022年，4月7日凌晨，94歲的寶島歌王文夏走了，本來，歌手陳昇還預定邀請文夏，今年底要去唱跨年，現在，文夏缺席了。

台灣老一輩幾乎都聽過〈媽媽請你也保重〉這首歌，這首歌被視為文夏的招牌歌，不過，我比較喜歡他唱的〈流浪之歌〉，後來，蔡振南也唱出〈流浪之歌〉不同的味道。

1928年，本名王瑞河的文夏，出生在台南府城一個銀樓家庭，父親姓沈，但是，文夏卻跟了母親的姓，母親是一位洋服製作師，從小家庭富裕，文夏喜歡拿零用錢買東西，佈施給朋友，也喜歡看戲，聽收音機，很快的，就被封為當地孩子王。

當時，富裕家庭孩子習慣被送到日本求學，文夏也不例外，1936年，拿著一卡皮箱，八歲的文夏遠赴日本讀書，如同他自己所唱的〈舊皮箱的流浪兒〉，沒想到文夏卻愛上唱歌。

文夏的東京叔叔替他找到老師，開始從基本發音學起，七年後，1943年，文夏學成，開始在日本登台唱歌，並且獲得日本歌壇注目。

文夏在日本歌壇出現，剛好被一位台灣赴日的長輩看上，鼓勵他回台灣，文夏被說動後，決定回台灣發展，沒想到一回來就碰上麻煩。

當年台灣的樂隊很少，所流行的歌謠都是日本歌，樂師比歌手還難找，為了歌唱事業，文夏先進行組織樂團，並且挖掘新歌手，文夏四姊妹：文香、文英、文雀、文鳳，就是因此被文夏找到，進入歌壇，後來，文夏娶了文香，相偕到老。

文夏把很多日語歌改成台語，例如：〈人客的要求〉、〈離別之夜〉，1947年，文夏出版第一張唱片，這一年台灣爆發228事件，接著白色恐怖戒嚴時代來臨，然後政府推行國語運動。

六Ｏ年代的國語歌，很快取代台語歌，文夏的台語歌開始被打壓，甚至列入禁唱，文夏說：當年他失去所有舞台，為了求一碗飯，最後淪為牛肉場的墊底歌手。那一陣子，文夏曾經回到日本，希望東山再起，可惜日本市場已經改變，最後還是回到台灣。

1987年，蔣經國之後，李登輝上台推動本土化，文夏的台語歌才得到拯救，發揮光彩後半人生，如今，這位寶島歌王終於走完苦難一生。