日本政府殖民台灣初期，發現台灣是瘟疫之島，缺乏衛生觀念，導致傳染病肆虐，更糟糕的是清帝國統治212年帶來的惡習——男人抽鴉片，女人綁腳。

清帝國時期，門簾上掛著「極樂」兩字，就是所謂鴉片館，為了禁絕鴉片，日本政府採取「漸禁」方式，並沒有強制關閉鴉片館，雖然當時聯合國「國聯」已經明訂鴉片為毒品，多數英美文明國家開始禁止吸食或販賣，可是，台灣社會習慣抽鴉片，確實給日本政府帶來可觀收入，1929年，全球遭到經濟不景氣打擊，很多國家陷入財政困難，日本政府想到擴大財源，打算把抽鴉片合法化，但是，先決條件必須吸食者向政府提出申請，沒想到法律一公布，一天湧進25000人登記。

當時被稱為抗日先覺者的蔣渭水醫師，最痛恨台灣人打麻將、抽鴉片，發現日本政府違反國際法律，企圖把抽鴉片行為合法化，蔣渭水立即寫信向國聯控訴，國聯首次接到台灣人控訴信，也派人到台灣實地調查，終於阻擋日本政府的做法。

蔣渭水醫生為了拯救台灣社會，組織文化協會，從台灣人的精神層面進行教化，他把台灣當作病人，為台灣開處方簽，實施上醫醫國的理想，他最出名的一句話就是：「台灣人要團結，團結最有力」。