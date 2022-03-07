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每日國際焦點

Visa、MasterCard中斷俄國連線後，俄國銀行大舉改用中國銀聯卡系統發卡

丹麥將提升國防預算至北約要求的GDP 2%，並將舉辦公投推翻先前不參與歐盟軍事活動的決定

土耳其與以色列9、10日舉行兩國總統會談討論改善關係。兩國於2018年彼此驅逐大使

沙烏地阿拉伯軍事工業計畫打造本土製造無人機

日本

將接受並支持烏克蘭難民

南韓

將對白俄羅斯施以出口限制，以制裁其支持俄國侵略烏克蘭

北韓

聲稱前一日發射的是第二次偵察衛星試射

中國

Visa、MasterCard中斷俄國連線後，俄國銀行大舉改用中國銀聯卡系統發卡

印度

預計2022年出口700萬噸小麥

印尼

114羅興亞偷渡客乘船抵達亞齊省

菲律賓

放寬外資投資，可成立中小企業，可全資擁有企業，雇用員工下限由50人降至15

歐盟

停止與俄國單位合作科學研發

英國

殼牌將把俄國獲利用於資助烏克蘭

法國

法國廣播電台暫離開俄羅斯

德國

因油氣價格上漲，2021年德國對俄進口超過出口

瑞士

研究發現瑞士雞隻對喹諾酮類抗生素59%有抗藥性菌株，顯示濫用情況嚴重

烏克蘭

網路受到持續不斷攻擊

丹麥

將提升國防預算至北約要求的GDP 2%，並將舉辦公投推翻先前不參與歐盟軍事活動的決定

斯洛伐克

歐盟通過700萬歐元援助於斯洛伐克營運的20家航空公司

美國

反防疫抗爭者學習加拿大的反防疫車隊抗爭，動員數百車輛包圍華盛頓特區

愛荷華州中部龍捲風6死

墨西哥

64偷渡客遭遺棄在貨櫃中，主要來自尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉、古巴，因高溫脫水造成1孕婦死亡，14住院

巴西

1/5進口肥料來自俄羅斯，受俄烏戰爭影響，俄國禁止肥料出口，尋求新肥料來源

阿根廷

自烏克蘭撤離剩下的外交人員

以色列

以健康考量，將關閉海法的主要工業區

總理Naftali Bennett訪俄會見普丁，之後與烏克蘭總統澤倫斯基通話，再前往德國與德國總理蕭茲會談

土耳其

與以色列9、10日舉行兩國總統會談討論改善關係。兩國於2018年彼此驅逐大使

沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯軍事工業計畫打造本土製造無人機

阿拉伯聯合大公國

以色列電力公司與阿聯投資公司能源集團簽約共同於以色列發展碳捕捉氫、綠能氫

葉門

胡塞叛軍同意聯合國提議處理崩解中的擱淺油輪，若不處理可能導致110萬桶原油洩漏造成生態災難

突尼西亞

內政部表示軍警阻止恐怖攻擊逮捕一名聖戰士婦女

布吉納法索

政變領袖過渡總統任命過渡政府

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