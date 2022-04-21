去年因「魷魚遊戲」掀全球話題的影音串流巨擘Netflix（網飛）2022年首季流失20萬名訂戶，是逾10年來首度流失訂戶，4月20日股價暴跌35%。圖/取自shutterstock

影音串流巨擘Netflix（網飛）今年首季流失20萬名訂戶，是逾10年來首度流失訂戶，今天股價暴跌35%，收在226.19美元，創2004年10月15日暴跌41%以來最糟單日表現。市值蒸發500億美元。

而特斯拉（Tesla）執行長、現全球首富馬斯克則在推特上表示，「覺醒心靈病毒（The woke mind virus）讓Netflix讓變難看（unwatchable）。」

Netflix在19日盤後公布財報指出，因串流市場競爭白熱化、COVID-19疫情趨緩、物價飛漲民眾看緊荷包下，今年首季流失20萬名訂戶，且預期本季將再流失200萬名訂戶。今年1月，Netflix原本預期首季可增加250萬名訂戶。

今天Netflix股價狂瀉122.42美元，跌幅35.1%，收在226.19美元，創18年來最糟單日表現。

2020年春季COVID-19大流行，那裡都去不了的民眾只能居家防疫，Netflix全球訂戶激增，刺激股價屢創歷史新高。

不過，Netflix第一季營收成長9.8%，為78.7億美元，低於分析師預測的79.3億美元，顯示收入增長已大大放緩，致股東的一封信中指出，主因除了其他串流媒體如Disney+、Amazon Prime Video及Apple TV+等競爭外，「共享帳號」、共享密碼也成為擴張的絆腳石。

Netflix說，目前擁有2.22億家庭訂閱用戶，卻還有超過1億家庭用戶共享帳號「享受」相同服務，因此將會設法解決密碼共享或共享帳號之問題，進而增加營收。

Netflix已針對「共享帳號給非同住者」額外收費問題，3月開始在智利、哥斯大黎加與秘魯等展開測試，

同時。為擴大用戶基礎，近年多次漲價的Netflix昨天還宣布研議提供支援廣告的低價版服務。