台船與海軍簽約擔任潛艦國造統包商，卻因台船數十年來特有的管理文化，讓承攬造艦工程，出現不少問題。但台船對媒體監督，未思改革，竟將重點放在與媒體對戰，且積極招兵買馬，補強媒體公關戰力，企圖將台船統包潛艦國造工程產生的枝枝節節，變成是海軍及潛艦專案小組的問題。

參謀總長黃曙光退伍後，由蔡英文總統聘為國安會諮詢委員，擔任潛艦國造專案小組召集人。而黃曙光在擔任海軍司令時，決定讓台船擔任潛艦國造原型艦統包商，做為執行全案的唯一負責人，並且採取保證利益，也就是說台船的利潤，全部編列在潛艦國造預算當中，不論台船造艦成果及品質，政府都要給付給台船這筆多達數十億元的利潤，如果原型艦順利成功，後續量產的利潤更多。

海軍與台船簽約，依商業慣例，海軍是甲方，台船是乙方，台船要負起完成生產製造的一切責任。

為省錢捨歐洲顧問潛艦施工圖進度只3%

毫無建造潛艦經驗的台船，百分之百仰賴外國顧問協助設計，從歐洲某國設計潛艦構型，到歐洲GL公司接手後續細部設計，再到韓國顧問協助生產施工設計。但是台船為了省錢，不願意在外國顧問身上多花錢，僅保留部分韓國顧問，其餘遣散，造成台船設計人員缺乏足夠指導，畫不出施工圖；沒有施工圖，就沒有辦法安裝採購來的各項裝備，據指出，目前施工圖進度大約只有3%，連10%都不到。

同時，許多好不容易談判獲得國外政府出口許可的裝備，卻因台船合約管理人員疏失，未注意到輸出許可過期，造成時程延宕。

對此，台船公司表示、工程圖進度為機密，不方便透露；而為省成本換掉國外顧問公司等相關問題，都已在今年3月監察委員巡視國艦國造過程中釐清，台船也發過新聞稿說明，台船全心執行國艦國造，並與海軍合作，有信心如期完成任務，希望外界多支持。

台船董座公開信承認有國艦設計及裝備取得問題

面對內部管理的一連串疏失，台船董事長鄭文隆僅僅寫了一封公開信，承認有設計與裝備取得問題，卻避談這些問題的真實情況。由於潛艦國造是蔡英文總統的重要政見，若是潛艦國造工程出問題，原型艦未能趕在2023年9月下水，海軍與台船都脫不了關係，但接受委託的台船是合約乙方要負最大責任。



圖說：面對內部管理的一連串疏失，台船董事長鄭文隆僅僅寫了一封公開信，承認有設計與裝備取得問題，卻避談這些問題的真實情況。圖/截自公開信部分內容

代理商與台船高層交好 潛艦差點買了「金」馬桶

根據消息來源指出，鄭文隆雖有心推動台船改革，但整頓不了積重難返的沉痾文化。譬如台船過去習慣與一家高雄代理行合作，採購雜項裝備，這家代理行報價潛艦馬桶8萬美元，比行情高出快30倍，驚動國安單位調查，台船內部有其他高層管理者與海軍也都發現問題，打了回票。據了解內情人士透露，這家代理行憑藉著與台船少部分管理高層良好關係，才敢拿出這種離譜的報價。

台船對外則表示潛艦馬桶不同於一般水面艦艇，型式與功能特殊，價格高低難以比較。然考量廠商價格合理性，且規格功能無法滿足需求判定不合格，台船依約解約後啟動自製作業，首座成品在海昌團隊及國內廠商通力合作下，已通過測試驗收，進入產製作業中，而採購潛艦的裝備，海軍均會以嚴密的稽核機制確認，並採核實支付方式付款。

安插公關專才？ 台船發言人：不清楚

據軍方知情人士透露，台船找到曾任立法院助理、促轉會研究員背景的人，負責台船對外公關外，還悄悄網羅某位過去與民進黨關係良好的平面媒體記者，轉換跑道到台船轉投資公司的台船防蝕科技任職， 隨著情勢變化，這位前記者短期內可能浮上檯面，以鄭文隆特助身分遊走媒體圈，透過特定平面媒體放話。

這位人士不平的說，潛艦國造工程本該受到媒體監督，黃曙光負責的潛艦專案小組正忙著幫台船解決問題，沒想到台船管理階層還四處傳播訊息，想要扭轉媒體關注方向，使用烏賊戰術對付非台船系統人馬，力保位子。

潛艦國造工程是蔡總統的重要政見，但面對台船造艦爭議事項，國防部置身事外，彷彿海軍的潛艦國造案與國防部沒有關係一般。海軍及國防部對此都不表意見。

而代表台船公司，卻不願表明姓名的一位發言人對撰稿記者表示，公司新聘曾任立法院助理、促轉會研究員背景的人，及網羅前平面媒體記者等人事問題，他均不清楚。