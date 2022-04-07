俄烏大戰引爆國際能源、糧食價格上漲，學者分析，戰爭對物價的影響，在3月的消費者物價總指數（CPI）會更加明顯，同時，台灣下半年輸入型通膨壓力變大。

2月份消費者物價總指數（CPI），經調整季節變動因素後漲0.34％，較2021年同期漲2.36％，連續7個月CPI突破2％警戒線；外食費年增率4.8％，更創13年來最大漲幅。

主計總處專門委員曹志弘3月表示，這波漲價是受到俄烏戰爭影響，如果上游的壓力擴大，對於下游的物價指數也會變大，不過目前看來尚未有通膨的疑慮，未來需要持續密切觀察。而明天（4月8日）主計總處將公布3月CPI指數，中央大學經濟學系教授吳大任表示，「非常關鍵」。

他指出，2月CPI指數還未完全計入俄烏戰事影響，觀察俄烏戰事最快5、6月才有可能停火，國際能源價格漲幅下半年才有望趨緩，但俄羅斯受到國際制裁，及烏克蘭糧倉因受俄軍攻擊無法生產，預期國際糧食仍呈短缺現象，價格恐持續攀高，加上全球進入升息循環，全球貿易受壓抑，新台幣面臨貶值壓力，下半年停滯型通膨壓力的風險會慢慢提高。

輸入性通貨膨脹（Imported Inflation）是由於國外商品或生產要素價格上漲，引起國內物價持續上漲的現象，如原物料價格上揚導致各行業的製造或營運成本上揚，為反映成本，只好將成品或服務價格調升。

此外，當本國貨幣相對於其它國家貨幣貶值時，此時自他國輸入到本國的商品價格就會上漲，即進口商品價格變貴。

至於停滯性通貨膨脹（stagflation），是指經濟供給面受衝擊，經濟成長停滯與通膨同時存在的現象。但中央總裁楊金龍3月在立院備詢時 表示，台灣因為經濟基本面還是很好，不太會發生停滯性通膨。