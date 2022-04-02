武漢病毒疫情以來，台灣經濟發展超越亞洲各國，成為一哥，股市更是一飛衝天，站上18000點榮景，尤其是高科技產業，外資相繼加碼，成為保護台灣的護國神山，但是，很少人知道：台灣早期的證券故事。

1602年，世界第一家證券公司，由荷蘭東印度公司在阿姆斯特丹成立，但是，台灣第一家證券公司「台灣證券交易所」，卻在1951年成立，足足慢了世界潮流三百多年，但是，並非因為這樣，就阻擋台灣人加入世界潮流腳步。

1878年，推動日本西化政策的明治天皇才26歲，日本成立「東京證券交易所」，到了1901年，第一家由東京證券交易所成立的股票店，就在大稻埕開幕了，台灣人也開始知道資本證券化到底是甚麼東西？到了1940年，全台灣有1百多家股票買賣店，單單是「野村證券所」成立的股票店，就有十幾家，根據調查：全台灣最多股票買賣店的地方是台南，總共有41家，光台南就佔了台灣三分之一，可見台灣的台南人，在日據時代很有錢，也好賭，因為早期的台灣人投資股票，都把它視為賭博。

1951年，台灣證券交易所成立，全台灣第一家掛牌上市的公司就是台灣水泥，台灣水泥的老闆就是辜顯榮，當時，辜顯榮被稱為台灣第一富豪，到底有錢到甚麼地步，看看這個故事就知道了。

辜顯榮是台灣第一位理解投資股票的企業家，台灣先輩作家葉榮鐘在1910年，曾經在東京辜顯榮寓所當過食客，他曾經說過：辜顯榮喜歡買股票，當年東京股票一股兩百多塊，辜顯榮一買就是幾十萬，在日據時代初期，台北人只要有一萬塊，就可以買一棟洋房，辜顯榮每天賭博籌碼就是幾十棟樓房，有一次，因為第一次世界大戰波及股市，上海的報紙還登出辜顯榮在東京股市輸掉五十萬塊，但是，辜顯榮還是氣定神閒，可見辜家口袋極深。

早期台灣股票店，早上要打開收音機，聽東京證券交易所開盤，下午要整理收盤數字，由店裡面幫忙跑腿的小弟抄寫後，一家股票店有幾十個客戶，就很忙碌，因為沒有電腦和影印機，全部要靠聽收音機放送數字，抄完後，才能送到客戶手上，第二天，客戶才知道如何下單，算一算，台灣人玩股票也玩了百年了，幸好，當時掛牌公司並不多，否則手寫的股票盤價，就會累死人了。



台灣證券交易所目前位於台北101大樓。示意圖／擷自維基百科，公有領域