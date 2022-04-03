我曾經聽過一個故事：如果你要到屏東恆春鄉親，就要找名字當中有「瓊字」的姑娘，理由很簡單；只要有瓊字，證明這一家曾經因為家裡種植瓊麻而發大財，意思就是有錢人，是不是這樣，只有當地人知道。

民間傳說屏東有三寶——「洋蔥、瓊麻、港口茶」，這三寶全部在墾丁半島。尤其是瓊麻，在太平洋戰爭結束後，為台灣賺取不少外匯，種植瓊麻的農戶賺到不少錢，一直到人造纖維「尼龍繩」出現，瓊麻才被淘汰，但是，只要你到碼頭觀察，用瓊麻製造的纜繩，仍然有人使用，因為麻繩遇到水不會腐爛，所以，被利用作為船舶停靠時的纜繩。

瓊麻屬於龍舌蘭科，原產地是墨西哥，盛開時有白色花朵，相當美麗，據傳，龍舌蘭酒是由這種植物的草心提煉，因為龍舌蘭草的莖球，類似鳳梨，內部含有特殊糖分，經過蒸煮過程後，會釋放糖份，很像蘭姆酒的提煉，是來自甘蔗渣蒸煮，除此之外，瓊麻葉片可以抽出纖維，過去曾是重要的經濟作物。

1901年，美國人安德生從南美引進瓊麻到台灣，很快成為日本殖民時代的經濟作物，並且在屏東大量種植，一下子，台灣原生植物被瓊麻佔領，目前到墾丁旅行，還可以在野地看到大量的瓊麻。

日本人為了從瓊麻抽取麻繩，還在屏東建設大型抽麻場，目前沿台26線公路到貓鼻頭方向，就可以看到日本人遺留的抽麻場，已經改名為瓊麻工業歷史館，歷史館中仍保留當年浸泡瓊麻水池，抽瓊麻籤維的機器，還有日本人神社鳥居，以及過去在地工作的工人宿舍，證明當年這個工場規模很大。

戰後，國民政府經濟部接收了這個日本人工場，持續經營瓊麻製造，但是，六Ｏ年代，尼龍繩問世之後，粗重麻繩就被拋棄了，瓊麻也不再種植了，這是一場恆春半島短暫的經濟繁華夢。



瓊麻工業歷史展示區主題館內展示瓊麻產業的歷史及背景。圖／擷自交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處